香港東方大勝建龍飛馬　鎖定常規賽冠軍

甲一男籃聯賽，香港東方4人受傷缺陣下，周三（8日）憑梁嘉顯轟28分，以87：60擊敗建龍飛馬，8戰全勝鎖定常規賽冠軍。

香港東方4日內出戰3條戰線，上周日（5日）菲律賓PBA專員盃83：88不敵馬尼拉電器，周二（7日）回到主場修頓出戰東超聯賽，以69：61擊敗南韓水原KT音速彈，周三（8日）轉戰甲一，迎來建龍飛馬。賽前香港東方公布傷兵名單，徐遠成（腳腕扭傷）、陳兆榮（腳腕扭傷）、楊和（後大腿肌輕微拉傷）及麥洛連（胯屈肌群輕微拉傷）今場因傷缺陣。

香港東方派出張延隆、梁嘉顯、梁兆華、迪維拉和卜聿揚擔正，開局即打出12：2，梁嘉顯命中兩球三分球，單節取7分，助東方以23：16領先。建龍飛馬則有侯斯頓頻頻殺入內線，獲得10次罰球機會取5分，單節進帳8分。

次節，建龍飛馬先有張馳岳單打得分，其後侯斯頓再轟三分球，追至僅落後4分。香港東方梁嘉顯5分，加上迪維拉、梁兆華、鍾祖豪顏色地帶得分，一段13：0攻勢拉開至41：23，建龍外線進攻失靈，由侯斯頓博得「and 1」止血，其後亦有馮嘉豪、鍾俊昇上籃得分，半場落後30：45。

易籃後，雙方戰況一度膠著，香港東方前5分鐘僅梁嘉顯中距離得分，建龍飛馬亦只得鍾俊昇和侯斯頓合取3分。東方其後展開猛攻，梁兆華投進三分球，梁嘉顯裡外開弓取7分，卜聿揚亦把握機會大力鋤樽，拋離至62：38。

第4節，侯斯頓連轟6分為建龍飛馬振士氣，但香港東方繼續發炮，梁嘉顯單節9分，另有蘇利文、吳委峻轟入三分球，最終以87：60取勝，鎖定常規賽冠軍。

今場香港東方射手梁嘉顯表現突出，三分球8中6，取全隊最高28分。「藍軍」另有梁兆華取13分、4個籃板、3次助攻，卜聿揚12分、11個籃板，蘇利文取10分、4個籃板、4次助攻，另外吳委峻上陣12分鐘，交出7分、3次助攻。建龍飛馬僅兩人得分上雙，進攻核心侯斯頓轟入全場最高34分，另加17個籃板，但他亦有6次失誤，另外鍾俊昇收穫10分、6個籃板。