丹恩奴域：聯賽重開　艾納斯大勝可期

經過了1個月的休戰後，沙特職業聯賽終於重燃戰火！艾納斯將會迎來一場關鍵大戰，事關如果他們想保持爭標希望的話，周四定要擊敗艾科多。

艾納斯休戰前表現差勁，近3場聯賽輸了兩場，分別輸給榜首的伊蒂哈德及排第3位的艾卡迪沙，因而跌到落聯賽榜第4位。現時他們跟榜首球隊有11分的差距，故我認為對他們來講，爭取來屆亞冠精英盃參賽席位，或許是一個更大的挑戰。

然而，休戰令基斯坦奴朗拿度及沙迪奧文尼等球星得到了充足的休息時間，所以我認為他們今仗將會表現得份外醒神，以強勢重新展開今季聯賽。至於陣內其他球星包括奧達維奧及安祖路，亦為球隊提供創造力及入球威脅。

一如以往，他們的中場球員及一對出擊翼衞將會嘗試將皮球，送到正前鋒位置的基斯坦奴朗拿度。我亦睇好這名葡萄牙球星在今仗可以取得1或兩個入球。

艾科多正在聯賽榜下游位置掙扎，但他們於休戰期前1場聯賽取得勝利，所以將會加強球隊的士氣。

要留意，他們在聯賽榜下半版的球隊當中，錄得最好的防守表現（13場失19球），因此我認為他們將會作出穩守及快速地填補空位，以抵擋艾納斯的來襲。與此同時，他們最大的入球機會將會來自反擊攻勢，伊巴謙馬干尼、葛雲及巴桑高的速度有可能為艾納斯後防帶來一些威脅。

但實際上，我不認為艾科多有足夠條件製造冷門賽果，預計艾納斯最終可輕鬆以大比數獲勝。