直播滿貫對康仁福建　楊瑞鴻：重點防守綠軍外圍投射

甲一男籃聯賽今晚（周四）續假修頓上演緊張戲碼，尾場由滿貫和康仁福建正面交鋒，作兩軍本賽季首次對壘。福建主力楊瑞鴻坦言渴望爭取更佳排名，故今仗必定放手一搏；而「綠軍」亦會不留餘力爭勝增強士氣。兩支上季「Big 4」球隊今晚對奕激戰可期，球迷不容錯過。（on.cc東網及港台電視32周四晚上8時40分同步直播）

康仁福建上月以21分大勝晉裕重返勝軌，將戰績改寫為4勝3負，其中外援李察士貢獻「雙雙」24分13籃板，華將黃子謙、林俊達和楊瑞鴻亦交出得分上雙表現，球隊整體狀態不俗，不過福建來仗面對陣容鼎盛的滿貫，相信將會是一場硬戰。

康仁福建繼上仗後獲得充足的時間備戰今場對滿貫的比賽，主力控衛楊瑞鴻表示：「主要針對滿貫的外圍投射，阿懃（蔡再懃）、琪哥（李琪）的得分能力太高，所以在防守端要作出取捨，內線及中距離的防守強度相對可能會較弱。」季後賽將近，不過「阿楊」直言未有想太多，現階段會專注於餘下的常規賽和名次賽：「球隊今季目標固然是打入前4，餘下的兩場常規賽都很重要，3至6名的名次賽亦要全力以赴，所以要專注打好接下來的幾場比賽，確保順利晉級季後賽後，才有機會衝擊更好名次。」

滿貫上仗以95：65力挫崇德飛鷹，改寫戰績為6勝2負，蔡再懃轟全場最高23分，米勒和惠龍兒持續交出表現，全隊內外火力強勁，如能維持連勝的氣勢，相信會為康仁福建帶來不少挑戰，不過對手亦會毫不保留，且看「綠軍」能否保住常規賽三甲地位。

頭場由崇德飛鷹對陣漢友，儘管前者有外援奧斯汀轟全場最高33分，仍以大比分不敵滿貫吞5連敗，狀態持續低迷，來仗面對勢均力敵的漢友，眾華將需更好把握外圍投射的機會，控制比賽節奏並減少失誤，才能與對手一搏。漢友同樣有外援托查摩利路斯攻入全場最高23分，但未能助球隊反勝滿貫。明晚頭場的關鍵戰役，將直接影響聯賽排名，兩隊必定全力以赴爭勝。