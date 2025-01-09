熱刺新星避過紅牌即入波　打破利物浦24場不敗身

周四(9日)凌晨英聯盃4強首回合出現爭議性一幕，熱刺中場貝治華入波前，曾粗野犯規，避過拎第2張黃牌被逐，轉個頭就射入全場唯一入波，主場以1比0擊敗上屆冠軍利物浦，打破「紅軍」各項賽事連續24場不敗之身。利物浦輸波之外，仲有中堅昆沙受傷，受雙重打擊。

利物浦反客為主，一開波就採取主動搶攻，穆罕默德沙拿禁區邊起腳，僅貼柱出界，阿歷斯麥亞里士打頭槌攻門，被新加盟兼首次上陣嘅熱刺門將堅斯基接實，加普遠射亦逃唔過呢位21歲捷克鋼門嘅十指關。紅軍入唔到波之外，中堅昆沙踢到30分鐘傷出，由遠藤航入替。

換邊之後，熱刺反擊愈來愈有威脅，踢到76分鐘，蘇蘭基單刀射入，但經VAR檢視後，指呢位前鋒越位，判入波無效。值得一提，球證艾治維利用球場廣播系統，解釋入波無效原因：「經過檢視後，蘇蘭基處於越位位置。」此舉創造歷史，首次有球證即場向觀察解釋判決理由。

艾治維今場注定成為主角，因為熱刺中場貝治華踢到83分鐘，剷跌利物浦左閘森美卡斯，卻冇向呢位本身已有1張黃牌在身嘅18歲瑞典小將出示第2張黃牌。貝治華避過「兩黃一紅」被逐，3分鐘後射入絕殺1球，協助熱刺險勝1比0。利物浦自上年9月不敵諾定咸森林之後，首次輸波。

賽後利物浦隊長華基爾雲迪積克直斥艾治維執法有問題：「所有人都見到貝治華明顯應該拎第2張黃牌，但球證冇畀到，跟住佢就入波，球證出現誤判，我已即場向佢投訴。」紅軍領隊施洛亦批評艾治維冇畀呢張黃牌，實在太離譜，利物浦將於2月7日凌晨次回合主場再鬥熱刺。