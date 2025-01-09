加維1射1傳破「大哨」紀錄　巴塞入西超盃決賽

加維(右)今場射入1球及1次助攻。(Getty Images)

周四(9日)凌晨喺沙特阿拉伯舉行嘅西超盃4強，巴塞隆拿憑20歲中場加維射入1球及1次助攻，以2比0擊敗畢爾包，率先打入決賽。加維已經第2次喺西超盃單場入波兼助攻，超越巴西名宿「大哨」朗拿度及前西班牙國腳桑馬達，成為呢項賽事史上，最多次單場貢獻傳射嘅21歲以下球員。

雖然巴塞隆拿近況欠佳，但今仗仍然佔上風，開賽初段，拉芬夏比洛尼已經有2次相當大威脅射門。戰至17分鐘，巴塞打開紀錄，阿歷斯巴迪左路傳中，加維近門射入。畢爾包落後之下，搶番唔少攻勢，伊拿基威廉斯、高卡古魯施達分別勁射，幾乎可以扳平。

論攻門把握力，巴塞隆拿始終勝一籌，換邊後冇耐，加維送出美妙直傳，拉明耶馬單刀射成2比0，呢位17歲新星養傷近1個月後，復出第1場就入波，同時亦令加維成為西超盃史上，最多次單場入波兼助攻嘅球員。

加維上次西超盃貢獻傳射係2023年1月決賽對皇馬，協助巴塞贏3比1奪冠，佢今次再做出呢項壯舉，似乎係捧盃好兆頭。

巴塞隆拿打入決賽，將會同皇家馬德里對馬略卡嘅勝方爭冠，至於畢爾包輸波之後，15場不敗走勢斷纜。