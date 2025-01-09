歷史重演　利物浦慘中「魔咒」？

利物浦上場英聯盃4強首回合0比1不敵熱刺，連續24場不敗走勢斷纜，踏入2025年後，踢2場都未贏過，被指中「魔咒」，因為紅軍上季英超打和曼聯2比2後，陷入低潮，隨後失落歐霸盃及英超錦標。利物浦上輪英超又係同紅魔鬼踢成2比2，今仗英聯盃立即輸波，莫非會歷史重演？

利物浦今季大部分時間狀態勇猛，現時排英超榜首，領先第2位阿仙奴6分，兼踢少1場。不過，紅軍近2場表現令人失望，上輪英超主場對成績差劣嘅曼聯，幾乎遭對手中堅哈利馬古尼絕殺，打和2比2執番1分，都算好彩。

紅軍今場英聯盃強陣出擊，但一眾主力發揮唔出應有水平，高居英超射手榜第1位嘅穆罕默德沙拿只有2次射門兼唔中目標，而且冇試過成功扭過對手。迪亞高祖達亦只有1次射門，並唔中目標，前3場都有波入嘅加普，今場食白果。最離譜係達雲紐尼斯後備上陣，浪費2次入波黃金機會。

除咗鋒線球員腳頭無靈之外，繼祖高美斯早前受傷後，另1位中堅昆沙今場亦傷出，伊巴希馬干拿迪剛傷愈不久，狀態欠佳，加上右閘阿歷山大阿諾特受轉投皇馬一事影響，紅軍防線存在重大隱憂，下輪英超作客第3位諾定咸森林有暗湧。