拜仁齊章踩行油衝冠　卡尼捧盃夢睇呢鋪

歐洲5大聯賽，德甲最遲重開，周六(11日)凌晨重響戰鑼。榜首拜仁慕尼黑僅以4分優勢領先利華古遜，被謔稱「黑腳王」嘅英格蘭射手哈利卡尼，今季有冇機會一嘗冠軍滋味？

拜仁早前受到傷兵困擾，經過歇冬後接近傷疲盡起，京士利高文已於熱身賽上陣，養傷多時嘅門神紐亞，據報亦會喺歇冬後復出，人腳齊章下，只要嚟緊一個月搞掂晒啲續約問題，拜仁極有機會由上季「四大皆空」，變成今季嘅「雙冠王」。

哈利卡尼2023年夏天加盟拜仁，結果第一場就做「黑腳」，德超盃不敵RB萊比錫，之後接連喺德國盃、歐聯及聯賽失利，管理層怒炒主帥杜曹，搵嚟執教經驗唔算豐富嘅高柏尼接手。

起初球迷都非常懷疑甚至反對聲音不絕，不過經過半季後，拜仁喺積分榜領先衞冕嘅利華古遜4分，質疑聲音全部冇晒。既然外在壓力消除，高柏尼下半季可以集中番球場上，拜仁喺周二熱身賽6比0大炒薩爾斯堡，艾方素戴維斯及京士利高文都有上陣，加埋基拿比及紐亞好大機會日內復出，前中後3線齊腳嘅話，拜仁喺德甲確實大超班。

拜仁現時最大隱憂，係同好多球員傾緊續約，包括今季大熟大勇喺聯賽射入9球嘅穆斯亞拿，另外艾方素戴維斯、甘美治及利萊辛尼等幾名支援卡尼嘅中前場好手，仲有老將湯馬士梅拿同紐亞，都喺嚟緊幾個星期同球會傾續約，只要搞掂埋呢個影響球員注意力嘅問題，拜仁可謂清除晒所有障礙，有利喺各條戰線爭取佳績。

利華古遜方面，今季主要失分階段，喺去年10月至11月兼顧歐聯期間，雖然上季佢哋都係兼顧3線，但始終上季只係踢歐霸，今季升格挑戰歐聯，賽程更緊密之餘，對手實力亦高咗，所以嚟緊歐聯重開，利華失分機會亦提高，要追拜仁確實有難度。加上佢哋喺德國盃16強淘汰拜仁，或者會選擇集中火力喺盃賽發展，爭做德超盃、德盃及歐聯「三冠盃賽王」，放棄聯賽爭逐。