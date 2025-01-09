馬來西亞羽賽　伍家朗闖8強　李卓耀次圈止步

馬里西亞羽毛球公開賽周四續演男單次圈賽事，港隊的伍家朗鏖戰三局勇挫法國球手小普波夫，晉級8強對日本的奈良岡功大。至於另一港將李卓耀同日以局數1比2反負中華台北的戚又仁，16強止步。

現年30歲、世界排名第17位的伍家朗首圈反勝中國好手翁泓陽，是日乘勝追擊對上排名低2位的法國好手小普波夫（Toma Junior Popov），賽前兩人生涯3度交手，伍家朗贏得其中的一場。

首局雙方互有領先，隨後小普波夫打出6：0攻勢，一度拋離最多5分差距，伍家朗沉著應戰，尾段4次戰至平手，其中一球來回打38板才分勝負，伍家朗在21分「刁時」後連贏兩個決勝分，首局以23：21先拔頭籌。

次局法國球手主動進攻，初段領先7：2，其後從頭帶到尾以21：10大比數勝出，並以1比1扳平戰局。決勝局愈戰激烈，港將初段建立4分優勢，雖然其後被反先16：17，不過最後一氣呵成連贏5分，以21：17再下一城。該場比賽用時長達1小時24分鐘，伍家朗以局數2比1淘汰對手，新一年首個大賽以二連勝殺入8強。

至於首圈創賽事最大冷門擊敗巴黎奧運金牌得主、世界「4哥」丹麥球手安賽龍的李卓耀，次圈面對世界排名第32位的中華台北球手戚又仁，排名高11位的港將以21：15穩定拿下首局，惟其後節奏被打亂，連輸兩局14：21、12：21，最終以局數1比2反負對手，於16強遺憾止步。