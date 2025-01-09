西超盃4強　皇馬歎慢板「細」在必行

沙特阿拉伯上演另一場西超盃4強，皇家馬德里同馬略卡爭入決賽。上屆冠軍皇馬實力勝一籌，但考慮到賽程頻繁，加上「銀河艦隊」今季長期受傷兵問題困擾，教練安察洛堤隨時輪換陣容，未必搏盡，即使贏波都係小勝居多。翻查雙方近4次交鋒，總入球全開2球或以下，主Ｗ冇乜肉食，不如博中位數2.5球嘅入球細。（周五凌晨3時開賽）

西超盃自2020年改為4隊爭逐以來，皇馬過去5屆有3次奪冠，包括上屆4強淘汰馬體會，並喺決賽大炒死敵巴塞隆拿4比1，喺呢項盃賽特別有心得。事實上「銀河艦隊」今場對手只係實力次一皮嘅馬略卡，贏波晉級決賽機會樂觀。

不過亦由於兩隊實力有距離，皇馬可能會有所保留，等決賽再出真工夫爭標。進攻「鐵三角」基利安麥巴比、雲尼斯奧斯祖利亞及祖迪比寧咸未必會踢足全場，若然順利領先，唔介意歎慢板保留體力，應付嚟緊嘅聯賽同歐聯等大戰。

此外，皇馬近年經常有主力受傷，其中2位後衞丹尼爾卡華積及艾達米列達奧今季提早收咧，加上會方唔肯開水喉增兵，「肥安」一定要錫住班球員嚟用，避免再出現「十字兵」，影響西甲及歐聯戰線，特別係西超盃屬於象徵性質賽事，實在冇理由因小失大，球員落到場就住踢都係人之常情。

馬略卡近況及狀態都麻麻，上場西班牙盃32強被丁組球隊邦特韋德拉爆冷淘汰，令人失望，今場遇上西甲榜首皇馬，斷估都會「泊大巴」死守，希望博守和互射12碼，就有機會爆冷晉級。事實上，馬略卡以往對住皇馬表現相當硬淨，近4次對賽，馬略卡取得1勝1和2負，2場輸波都係僅負0比1，今晚有望歷史重演，捧入球細比較划算。

更多賠率：