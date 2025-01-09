啟德體育園未收到巴塞友賽申請　主辦單位：園方電腦技術問題所致

宏美廣告娛樂集團周三（8日）表示，已邀請西甲勁旅巴塞隆拿，於今年7月27日在啟動德體育園，踢表演賽但遭到場地拒絕，體育園同日稱，沒有收到相關公司申請，但宏美廣告娛樂集團周四（9日）發新聞稿，指12月上旬遭體育園口頭形式拒絕後，有繼續跟進事件，可惜因體育園電腦技術原因，未能收到當局要求主辦單位，補充資料的表格。

宏美日前發新聞稿，表示已邀請巴塞隆拿7月27日在啟德體育園，出戰表演賽，可惜被拒絕，呼籲園方重新審視申請。園方同日回覆傳媒查詢時，表示收到宏美對租用場地的查詢，但未收到該公司的申請文件。

主辦單位是日再發新聞稿，回應園方的說法，指12月上旬被當局以口頭形式拒絕，已作出跟進：「主辦單位於12月20日透過電郵再次跟進，並於12月27日與香港足球總會溝通。此外，主辦單位的合作夥伴已於12月28日，提交相關申請表格予香港足球總會。」

宏美亦透露，因體育園電腦技術問題，未能收到要求主辦單位補充資料的表格：「主辦單位於2025年1月8日下午8時47分，接獲啟德體育園通知，他們於2024年12月28日以電郵，發出要求主辦單位填寫補充資料的申請表格，因啟德體育園電腦技術問題未成功送達。」宏美並指，理解事件存在溝通問題，未來布望與啟德體育園保持密切合作，並探索合作機會。