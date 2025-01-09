香港往海南帆船賽復辦　維港掀戰幔

由香港遊艇會主辦的「Volvo 香港往海南帆船賽」今日(9日)於上午11時20分假維港起航。參賽船隊雖高手雲集，眾人卻是首次參加香港往海南島離岸賽。船隊由維港出發，順風航行至中國南端的海南島三亞帆船港衝綫，全程共390海浬，分別角逐「IRC組別」及「PHS組別」的冠軍寶座。

中國代表「三亞號」(前名為玖凌雲號) 船長滕江和表示，船隊多次在香港水域航行，其母港亦是今次賽事的終點站 ─ 三亞半山半島帆船港；因此，參加這場賽事是事在必行。「三亞號」一眾船員有豐富的離岸帆船賽經驗，惟滕認為是次實事仍具挑戰性。雖然全程順風，但天氣預測風力減弱，有機會影響航速，目標希望可以在30小時內衝綫。

「Fience號」船上均為資深帆船運動員，船長更曾單人駕駛帆船橫越大西洋。船隊代表Rosario Pedicini表示，參加「Volvo 香港往海南帆船賽」主要擴闊船隊在國際帆船賽的經驗，更希望船員可以享受整個比賽。

「Ocean’s Five 號」船長Hugues De saint Germain指，兩年前組隊比賽已劍指離岸賽事，隊員經歷了兩年備戰的狀態下，對拿下這場比賽抱有希望。

「Zoe號」船主Johnson 賽前表示，受突與其來的冷鋒影響，在比賽期間保溫甚為重要。他又指即使在參賽船隊中，其船體積相對較少，船速便會相對慢；但船員仍會全力以赴比賽。

首屆「香港至海南帆船賽」於1997年12月27日舉行，以慶祝香港特別行政區成立，2024年是第十四屆賽事。海南賽每兩年舉行一次，與越南賽交替舉行，唯受到疫情影響，2020年的海南賽取消，一直停辦至今。目前，賽事的紀錄保持者為「Scallywag號」，於2016年以23小時31分52秒完成比賽。