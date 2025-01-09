黃銘德決勝節關鍵三分球　漢友勇挫崇德飛鷹

漢友和崇德飛鷹周四（9日）於修頓舉行的甲一男籃聯賽上演激戰，漢友前3節僅領先1分，最終憑4人得分上雙以76：66取勝，周日（12日）將大戰榜首的香港東方。

漢友開局領先6：2，崇德飛鷹由奧斯汀和林凱光命中三分球，追至8：8。漢友的黃裕杰單節取9分，蔡駿賢亦充當「炮台」投進兩記三分球，外援托查摩利路斯直到此節最後32.7秒開齋，博得「and 1」。崇德飛鷹亦不甘示弱，張國銓和馬港燊攻擊顏色地帶，加上呂銘彥的三分球，追至21：23。

崇德飛鷹第2節繼續猛攻，奧斯汀3次後抑中距離得分，另有馬港燊籃底得分，打出一段9：1反超前至30：24。崇德飛鷹雖有奧斯汀單節取11分，但球隊有近5分鐘未有得分，漢友則打出一段12：0順勢拉開。朱浩雯連入3記三分球，單節取11分，助漢友半場以42：37領先。

下半場兩隊續演激戰，漢友大打快攻，一度拉開7分，崇德飛鷹由黃浩賢連搶5分追近。兩隊火藥味濃爆發衝突，馬嘉聰吞下技術犯規，奧斯汀則被罰「u foul」。林俊光和周富謙的三分球來得及時，為崇德飛鷹追至56：57。

決勝節，漢友搶下不少進攻籃板，黃銘德底角命中三分球，托查摩利路斯剷籃得手，領先66：60。崇德飛鷹的奧斯汀再度挺身而出，最後5分鐘追至落後兩分。漢友沉著應戰，溫梓豐力壓張國銓籃底得分，黃銘德投中「背靠背」三分冷箭，單節轟入9分，助漢友最終以76：66取勝。

今場漢友得分比較平均，黃銘德三分球5射3中取12分，另有3次偷球，外援托查摩利路斯11分11籃板3助攻3封阻，黃裕杰和朱浩雯各取11分。崇德飛鷹奧斯汀攻入全隊最高19分，另加13記籃板，球隊另有黃浩賢得分上雙，取15分6籃板，林凱光交出9分7籃板。

黃銘德第4節攻入關鍵9分助球隊奠勝，他賽後表示，「今場各隊友在不同時段挺身而出，老實說近幾場都是硬仗，因為我們隊內有不少傷兵，主力鄭錦興、鄺錦昌今場都因傷缺陣，我自己亦有少少傷，所以大家都是盡量集中應戰。」

下場漢友將大戰常規賽一哥香港東方，黃銘德表示會盡力爭勝：「今場我們的防守比起以往不夠集中，溝通、補位上亦有不足，雖然大家手風頗順，但對手外圍準繩度很高，以致前幾節都未能拉開比分。第4節我們終於做好防守反擊，偷到好多球，製造快攻機會搶分。星期日對東方，我們賽前會看片段分析，球員亦會做好恢復準備這場大戰，希望可以拿到勝利。」