丹恩奴域：艾雷恩重新出發　勝利啟航

卡塔爾超級聯賽經過1個月的休戰後於周五重開，並由烏姆沙拉爾及艾雷恩打頭陣。今場賽事十分有趣，事關雙方的近況及實力都相當接近。

艾雷恩季前被視為其中一支前列爭標份子，但到目前為止表現令人失望。他們進行了11場聯賽後一共輸了6場，現時排在聯賽榜下半版位置，令人相當意外。

個人認為，他們最大的問題是過度依賴羅渣古迪斯。毫無疑問，這名巴西籍球員是一位不可多得的球員，走位十分靈活及把握能力很強，可是他卻是陣中唯一能夠經常取得入球的球員。

同時我覺得查斯古特於聯賽休戰前交出了好表現，聯賽上陣3場攻入兩球。如果他能夠發揮出潛能，將會加強前線進攻質素，以及協助球隊升上聯賽榜較高位置。

烏姆沙拉爾今季的表現欠穩，目前排在聯賽榜中游位置。然而，當他們踢出水平時，有能力擊敗任何強隊，其中於季初擊敗艾薩德就盡顯其質素。

要留意，由於其前鋒安東尼奧文斯以及一對翼鋒堅祖高尼及坦蘭尼能夠為任何球隊的後防帶來威脅，所以我預期他們三人會為艾雷恩的防線帶來麻煩。在今季聯賽烏姆沙拉爾共入17球，而這3位球員就包辦了當中的13球，足證危險程度相當之高。

雙方上一次碰頭是於卡塔爾星盃8強，當時烏姆沙拉爾以2比0淘汰艾雷恩，不過艾雷恩亦於季初進行的聯賽卻以3比1勝出。由於雙方的積分只有1分差距，因此我認為今場賽事將會十分緊湊，預計最終客軍艾雷恩可以贏波，全取3分而回。