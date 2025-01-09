希斯基：墨爾本打吡　西部聯重返勝軌

周五上演的墨爾本打吡意義重大，事關墨爾本勝利及西部聯目前皆排在澳職聯賽榜的前6位置，當然希望可以跟榜首球隊拉近距離。

墨爾本勝利開季表現出色，但最近成績有點下滑，近4場聯賽未贏過兼且只取得3分。我認為他們的表現依然不錯，唯一問題是於對方禁區內的把握力不足。其實，他們平均錄得比對方更多的控球時間，預期入球（xG）的數字亦較高。換言之，他們製造到機會，可惜卻未能將它們一一轉化為入球。

對我來講，科拿路利是他們的核心人物。雖然這名射手於今季聯賽只攻入1球，不過我仍然認為他是一位有能力將機會轉化為入球的球員，所以今場打吡大戰他將要擔當重要的角色。

勝利的對手西部聯於周二作客以0比2不敵墨爾本城後，聯賽4連勝走勢終於結束。但撇開這場敗仗，他們的近況的確是十分好。

西部聯前仗鬥珀斯光輝時，成功於補時階連入兩球，並扭轉敗局反勝3比2，當時年青小將佐敦盧頓更以1球世界級的倒掛金勾為球隊鎖定勝局，我敢肯定他現時信心爆棚。由於他在周二對墨爾本城時停賽，故急不及待於周五刑滿復出落場，大家定要留意他的演出。

同時，我認為中場的比拚相當關鍵，一對年青中路拍檔科亞基特及保斯諾域斯基活力無限，有可能影響賽果。如果他們二人能夠取得中場控制權的話，那麼前線的諾亞保迪及指宿洋史將有機會產生入球威脅。

今場賽事的戰況將會相當接近，但我預計西部聯最終將可重返勝軌，小勝而回。