惠龍兒21分10板氣走康仁福建　滿貫奪常規賽季軍

甲一男籃常規賽周四（9日）尾場，滿貫憑中鋒惠龍兒貢獻21分10籃板「雙雙」，加上蔡再懃於決勝節尾段發威，終場以80：70擊敗有李察士轟全場最高28分的康仁福建，「綠軍」順利完成今季常規賽賽程，落實以7勝2負、常規賽第3名的成績晉級季後賽。至於康仁福建在完成最後一場周日（12日）對陣晉龍WTS的比賽後才會得排名。

今場滿貫後衛楊睿騏時隔兩個月後傷癒復出，正選陣容由蔡再懃、惠龍兒、林俊光、方誠義及外援米勒組成；康仁福建則派出楊瑞鴻、黃律堯、林俊達、蔡龍德及外援李察士應戰。

甫開賽，今場擔正的林俊光連得7分為滿貫打開局面，康仁福建亦不示弱，專攻顏色地帶戰成20：20平手。張偉康後備上陣即轟三分彈，米勒挑戰禁區搏得「2+1」，讀秒階段李察士摘下進攻籃板打入壓哨2分，福建首節些微領先25：24。

次節，康仁福建嘗試在外圍發動攻勢，許烜行三分線遠一步起手命中，而滿貫則出現多次失誤交出球權，不過憑米勒「連傳帶攻」、兩度發起反擊快攻得分再度追和28：28，隨後再以一記雙手入樽助漲士氣反先比數。林俊達外圍發炮、林俊光射入「Answer 3」、李察士快攻單手劈扣，兩隊一來一往互不相讓，上半場激戰已經看點十足，米勒飆入三分情緒高漲更擺出慶祝「甫士」，助滿貫以43：39領先進入下半場。

轉邊後，滿貫乘勢追擊初段打出7：0攻勢，反觀福建手感降溫，近4分鐘沒有得分進賬，其後憑許烜行急停中距離跳射打板入網打破「得分荒」。楊睿騏於尾段上陣，「綠軍」該節防守策略顯著，單節比數17：8，第3節完以60：47大比數領先。

決勝節李琪再上火線，底角三分命中成功開齋，惟方誠義吞「T foul」。康仁福建嘗試收復失地，回擊一段7：0攻勢追至個位數差距，加上射手張偉康外圍開炮，一度追至66：69。其後滿貫主將蔡再懃發威，連轟2記三分彈截斷對手追分氣勢，助球隊全場以80：70擊敗福建。滿貫今季最後一場常規賽以勝利收官，積分僅次於香港東方及南華收穫季軍。

數據方面，滿貫4人得分上雙，首席中鋒惠龍兒貢獻全隊最高21分，外加10個籃板「雙雙」成績，米勒交出亦15分13籃板，蔡再懃和林俊光各轟2記三分、取得10分，全隊整體命中率高達47.5%，較對手高出11.7%，惟同時亦送出12次失誤。康仁福建則僅有1人得分上雙，外援李察士轟全場最高的28分及18籃板的「超級雙雙」，仍未能助球隊取勝。