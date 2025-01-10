臨開波突炒戴治　隊長代領軍率愛華頓贏波

英超老牌球會愛華頓，周五(10日)凌晨英足盃開波前3個鐘，突然宣布將領隊戴治炒魷。由於事出突然，隊長史密斯高文同名宿巴尼斯頂硬上臨時領軍，連排陣都係用番戴治預備好嘅部署，最終愛華頓主場2比0贏彼德堡晉級，終止5場不勝頹勢，傳聞球會正斟莫耶斯回巢執教。

愛華頓今季英超成績低迷，依家排第16位，只比降班區多1分，一直有傳考慮換帥，但估唔到愛華頓選擇喺英足盃開波前3個鐘「郁手」，將戴治同佢嘅教練團全部解僱，臨時搵隊長史密斯高文同U18領隊巴尼斯共同出任臨時領隊，連比賽場刊都收錄戴治嘅鼓勵說話。

之前10場比賽有8場「食白果」嘅愛華頓，今場對住彼德堡畢竟係「大蝦細」，42分鐘由比圖比東卡扭過埋龍門射入空門，最後補時階段再獲得12碼，伊利文尼戴耶操刀射入，換帥後即贏2比0晉級第4圈。史密斯高文同巴尼斯完場後獲主場球迷熱烈鼓掌致敬。

巴尼斯透露：「我同大家一樣都係今日先知(戴治被炒)，今場個陣係(戴治)之前預備好，我哋只係修改少少。呢一日有啲唔同，但我哋只係做番一直所做嘅嘢。」36歲隊長史密斯高文效力愛華頓15年，兩星期前對曼城嘅英超都有上陣，不過今場就專心帶隊。

據報愛華頓已展開物色新帥行動，傳聞葡萄牙名帥摩連奴都係目標之一，不過據《The Athletic》爆料，曾經喺2002年至2013年執教「拖肥糖」嘅莫耶斯，已成球會頭號目標，雙方已經展開談判，莫耶斯好大機會再執愛華頓教鞭。