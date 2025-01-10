祖高域澳網開波前驚爆內幕　疫情拘留時被落毒

爭取生涯紀錄性第11次在墨爾本捧盃的祖高域，今年重返澳網再次成為傳媒焦點，近日他在接受訪問時更驚爆，他於2022年疫情期間前往澳網，進行隔離期間飲食「被中毒」，回國後才發現身體內含有高濃度重金屬殘留。

這位塞爾維亞球王接受時尚雜誌《GQ》訪問時自爆，疫情期間前赴參加澳網，起居受到嚴格管制，他表示當時依照大會的防疫管制進行隔離，不得與外人接觸，因此生活用品都由大會提供，他回憶道:「我有一張清單，大約有10種各項生活用品，每項都有一定積分，我可以填滿60分，但20分鐘後，他們說只能選30分。」

3年前，當時的世界「一哥」祖高域因未接種疫苗，繼而涉及簽證而被墨爾本拒絕入境，他形容在酒店隔離時過着監獄般的生活，且回國後發現身體不適，並經醫生檢查才發現問題：「當我回到家，出現健康問題，我意識到在墨爾本的那間酒店，我被餵食一些令我中毒的食物。」他續稱：「我從未公開告訴任何人，但我發現體內的重金屬含量非常高，體內含鉛及汞，含量非常高。自己病得很重，就像流感一樣，我有一個緊急醫療團隊在家中接受治療，然後進行毒物測試。」

被問到他是否認為生病是因為他在拘留期間吃的食物時有關，這位24項大滿貫得主聳聳膊說：「這是唯一的解釋。」祖高域早前接受另一個訪問時曾表示再次入境澳洲的確有「心理陰影」，但他補充說：「我不記仇，第二年(2023年)我就馬上來，我贏得了澳網，這是我第22個大滿貫。」

今屆澳網正賽將於周日（12日）展開，被列為7號種子的祖高域，首圈將面對美國的巴沙華雷迪（Nishesh Basavareddy），日前出席澳網慈善賽與輪椅網球選手比試，又與中國女將鄭欽文夥拍混雙參與表演賽。

澳洲內政部發言人則以私隱為由，拒絕回應事件，但強調拘留祖高域的酒店，所有餐飲均獲得食品安全認證。