省港盃 港隊23人決選出爐 劉智樂曾樂圖入選

標準流浪前鋒劉智樂及小將曾樂圖榜上有名。（資料圖片）

省港盃將於下周三（15日）於越秀山體育場舉行首回合賽事，足總周五（10日）公布決選名單，標準流浪前鋒劉智樂順利入選，而小將曾樂圖、宋紘毅及李樂謙亦榜上有名。

是次決選名單共有23人，幾位港隊青年軍成員都有入選，包括早前成為首位奪得美國NCAA Division one冠軍的港人曾樂圖、大埔左閘宋紘毅、翼鋒李樂謙和九龍城中堅嚴啟倬等等，但效力深圳新鵬城的安永佳，及早前宣布離開東方的余在言就未獲徵召，而標準流浪前鋒劉智樂就順利獲選。

港隊會於下周二（14日）在賽馬會香港足球總會訓練中心舉行賽前練習，同日赴廣州繼續操練，翌日就在越秀山體育場與廣東交手，次回合就於本月22日在香港大球場舉行。

決選名單如下：

門將：龐焯熙 (均業北區)、鍾凱文 (東方)、伍瑋謙 (冠忠南區)

後衞：亞歷斯祖 (東方)、嚴啟倬 (九龍城)、陳潤潼 (冠忠南區)、周子謙 (理文)、宋紘毅 (大埔)、曾樂圖、曾以行、余煒廉

中場：劉君正 (均業北區)、黃皓雋 (東方)、何瀧浩 (九龍城)、趙聡悟 (冠忠南區)、胡晉銘 (理文)、李樂謙 (大埔)

前鋒：劉智樂 (標準流浪)、馬希偉 (東方)、艾華、李小恆、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、劉家喬 (理文)