【德甲】利華古遜戰意盛抵撐

德甲歇冬後今晚重開，頭炮立即上演好戲碼，多蒙特主場迎戰利華古遜，論實力及穩定性，上季冠軍利華古遜無疑勝一籌，各項正式賽事8連勝，球員叉足電，全力搶分追趕榜首拜仁慕尼黑，必定搏到盡。反觀多蒙特近5場僅1勝，今場開平手盤，利華古遜值博。（Now 639周六凌晨3時30分直播）

利華古遜因為季初失準，成績有所退步，幸好近1個半月已經恢復狀態，經過聯賽5連勝後，已穩佔第2位，現時僅落後拜仁慕尼黑4分，仍然有相當大機會後來居上，前提當然必須繼續贏波，戰意有保證。事實上，利華古遜以捧上季德甲冠軍班底爭取衞冕，領隊沙比阿朗素早已建立一套有效戰術，加上球隊已重回正軌，水準信得過。

至於多蒙特僅排第6位，被拜仁拋離11分，爭標機會渺茫，皆因「蜜蜂兵團」經常大意失分，包括上月主場對護級球隊賀芬咸，踢到補時被對方逼和1比1，防線唔穩陣，加上右後衞柏斯高哥斯今仗停賽，令後防雪上加霜。此外，射手當耶爾馬倫遭英超球隊阿士東維拉挖角，盛傳呢位荷蘭國腳已經答應對方開出嘅合約條件，有可能今個月過檔，仲會唔會全力為多蒙特搏殺，實屬疑問，恐怕多蒙特難阻利華古遜全取3分而回。

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