阿克寧頓邊個嚟？「魯殊牛奶」經典廣告翻Hit

利物浦英足盃抽到要鬥阿克寧頓，係1956年之後，相隔69年兩軍再度碰頭，勾起當地球迷無限回憶，佢哋即刻聯想起名宿魯殊同一個80年代牛奶廣告，仲有就係由廣告中小朋友所講嘅名句「Accrington Stanley, who are they?」（阿克寧頓？邊個嚟㗎？）。紅軍今場波嘅場刊，仲搵咗魯殊做訪問添。

事緣係當年有個牛奶廣告，講述一位小利迷出去同朋友踢波前，朋友問有冇檸檬水，小利迷就走去攞牛奶飲，朋友即時表示唔要，個小利迷就同佢朋友講，魯殊都係日日靠飲牛奶先可以踢得咁勁。但如果唔飲牛奶嘅話，就只係夠班踢阿克寧頓。佢個朋友就話：「阿克寧頓？邊個嚟架？」(Accrington Stanley, who are they?)小利迷回應：「咪就係囉！」(Exactly!)

據講，本來當年個廣告，想話唔飲牛奶就要去踢熱刺，但遭熱刺反對，廣告商就搵咗阿克寧頓，當時阿克寧頓收咗1萬鎊廣告費，成就咗呢個經典。魯殊喺舊年知道抽中阿克寧頓，亦即刻喺社交平台出Post寫住「Exactly!」，紅軍今場波嘅場刊都搵佢做獨家訪問添。不過，廣告中只出現背脊講「阿克寧頓？邊個嚟㗎？」嘅小朋友，2022年因為喺利物浦市被控謀殺，翌年被判處終身監禁。

講番69年前嗰場波，其實亦製造咗另一經典，當年又係足總盃第3圈，又係利物浦主場，但紅軍就著黃金色波衫出戰。原來當年英國足總規定，如果抽中兩隊波嘅主場球衣顏色一樣，就一定要齊齊轉衫，據指，雖然阿克寧頓自己著白衫，亦同意紅軍着番紅色，但英足總就一意孤行，要利物浦轉衫，咁就造就咗紅軍著「黃金戰衣」喺晏菲路踢波嘅罕有場面，當時紅軍以2比0贏波晉級。