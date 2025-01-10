港超聯　大埔理文強者相會

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周六（11日）「中銀人壽香港超級聯賽」同時不同地爆發激戰，其中大埔運動場「綠黃大戰」，榜首大埔主場硬撼3哥理文，「綠戰士」上仗被破聯賽金身，為爭標已再無失分空間；理文剛獲阿富汗國腳施卡達利來投，戰意同樣十足；同時間香港仔運動場上演冠忠南區主場硬撼傑志，兩隊首循環交手未分勝負，為求3分今場砌到盡！（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

大埔上場兩球不敵港會，前鋒盧卡斯承認球隊表現要改善：「上場我哋冇咗兩名主力，加上太早失波，港會之後縮晒喺後面，令我哋愈踢愈心急，難以組織攻勢。」惟盧卡斯希望隊友盡快收拾心情，準備今日對理文硬仗：「成季好難唔輸波，要繼續向前看，睇吓點樣改善。始終今場隨時影響冠軍誰屬，加上首循環理文輸過畀我哋，一定想復仇。」

盧卡斯爭冠重要過做神射手

暫時在聯賽攻入8球的盧卡斯，不忘提到個人目標：「自己冇諗過要再次成為神射手，只係想盡力幫大埔贏聯賽冠軍，出席亞洲賽。」陣容方面馬高斯山度士刑滿復出，惟上場缺陣的伊高沙托尼仍上陣成疑。

理文自上月中「賽馬會菁英盃」4比1擊敗九龍城後，近3周皆輪空，主教練賀蘭特表示趁機會調整訓練強度，期望球隊有更好發揮：「上個月我哋要應付盃賽同『亞冠2』，賽程比較密集，難得有時間抖抖，亦把握機會做調整，見到班球員喺體能同實踐戰術方面進步唔少，我相信今場會有唔錯發揮。」「黃黑軍團」日前宣布簽入前香港U23球員劉家喬及阿富汗國腳施卡達利，賀帥形容兩位新兵年輕有活力：「佢哋都係實力全面，呢份新活力可以幫到球隊。」

周子謙：嚴防對手兩翼側擊

季初聯賽曾以1比2不敵大埔，理文後衞周子謙（Tim）表示對手實力毋庸置疑：「大埔踢法好有侵略性，尤其兩隻翼鋒盧卡斯同『伊高』（伊高沙托尼）勁有威脅，我哋要集中加強防守。」中場黃威有傷在身，是役上陣成疑。

大埔陣容圖 4-3-3

94謝家榮

26李家豪 33加比爾 14馬高斯山度士 44韋法頓

16陳肇鈞 15杜國榆 8柏連尼

7馬卡雷拿 11盧卡斯 23李樂謙

理文陣容圖 4-3-3

28陳嘉豪

2周子謙 13李毅凱 5杜度 4立花稜也

99施卡達利 16顏樂楓 7保利臣

8艾華頓 9安尼亞 91羅沙