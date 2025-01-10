港超聯　冠忠南區惡鬥傑志

【東網按次收費直播】

周六(11日)「中銀人壽香港超級聯賽」同時不同地爆發激戰，其中大埔運動場「綠黃大戰」，榜首大埔主場硬撼3哥理文，「綠戰士」上仗被破聯賽金身，為爭標已再無失分空間；理文剛獲阿富汗國腳施卡達利來投，戰意同樣十足；同時間香港仔運動場上演冠忠南區主場硬撼傑志，兩隊首循環交手未分勝負，為求3分今場砌到盡！（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

南區上場聯賽不敵港會，更有基哥利領紅及宋柱浩熱身時拉傷，今仗未能候命，但「藍鳥」借將趙聡悟則可上陣。主教練楊正光稱會注重防守，目標搶分而回：「雖然我哋首循環和過傑志，但佢哋班球員愈夾愈熟，狀態比季初好好多，一定要打醒精神，踢番場爭氣波。」

陳凱柏有望100戰里程碑

由於翟廷峯需處理家事，曾缺席操練，因此陳凱柏是役有望擔正，第100次代表球隊在頂級聯賽上陣，他希望2025年首戰有好開始：「馬查度、潘沛軒同羅梓駿都好擅於側擊，我會睇多啲片了解佢哋嘅踢法，今季對上一次喺聯賽擔正就係對傑志，但當時唔好彩傷出，希望新一年重新開始。」

傑志早前趁港超聖誕休戰期，前赴新加坡作短期集訓，兼與當地勁旅獅城水手閉門「拍跳」。主教練卡度素指有助保持球員狀態，同時透露未有隨隊的主力如明加索夫及慈英傷勢沒有大礙，今場可隨時候命。

卡度素：爭冠不容再失

力爭衞冕聯賽的「藍鳥」目前僅排第4，卡度素希望球隊在2025年重新出發，每場都全力爭勝：「南區防守相當硬淨，首循環主場對佢哋都失過分。不過我哋明白要爭冠嘅話，就唔容許再失分，依場波好重要，目標一定係擸晒3分，有信心下半季球隊可以重返正軌。」

【兩隊預計正選陣容】

冠忠南區 4-3-3

1伍瑋謙

2陳潤潼 4川瀨浩太 21黃浩然 26陳凱柏

10亞哥斯達 6基斯 15黎格爾

18艾華 90積遜 7史提芬彭利拿

傑志 4-3-3

25泰利

2羅梓駿 3鐘樂安 4鄧達思 11林樂勤

30祖連奴 24顏卓彬 20利亞倫

10馬查度 9韋頓 7明加索夫