【英足盃】韋斯咸換帥沖喜唔怕維拉

英足盃第3圈展開，周六凌晨上演一場全英超對決，阿士東維拉主場迎戰韋斯咸。維拉今季應付聯賽及歐聯兩條戰線顯得吃力，近況反覆，而且佢哋近年踢本土盃賽唔係咁上心，近6次英足盃主場全部輸晒，「錘仔幫」最近終於炒咗主帥盧比迪古，換帥後隨時反彈，受讓半一博下盤。（Now 651周六凌晨4時直播）

今場計牌面應該要捧維拉，佢哋今季表現出色，聯賽排第8，歐聯亦有機會直入16強，不過亦因為同時應付聯賽同歐聯，令球員超出負荷，導致表現反覆，去年10月底至12月初試過8場3和5負陷入低潮，雖然12月中出現反彈，但聖誕新年快車檔期僅得1勝，表現在預期之下，而且佢哋英足盃主場往績差劣，加上祖漢杜蘭停賽，今場準備捧維拉嘅朋友要諗清楚。

至於韋斯咸，呢隊波當然有好多缺點，特別係後防，聯賽20場失39球實在好離譜，上場對曼城大敗1比4後，高層終於忍無可忍怒炒盧比迪古，其實韋斯咸班底唔差，莫耶斯領軍年代，上季仲排緊聯賽上半版，今季改由盧比迪古執教先搞成咁，今場前夕球會宣布邀請樸達出山領軍，「新帥效應」加持下同維拉絕對有得打，下盤諗得過。

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