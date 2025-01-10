侯斯頓轟63分創甲一歷史　建龍飛馬仍負永倫飲恨

建龍飛馬外援侯斯頓於周五（10日）對陣永倫的比賽中「爆seed」，全場獨轟63分、另加14個籃板和3次偷波，超過泰那在2019年對陣東方龍獅取得的61分，刷新本地甲一聯賽歷史單場最高得分，惟最終仍以99：102不敵永倫，泰那和蓋帝斯合轟70分主宰比賽。「黃金戰士」今季以5勝4負戰績完成常規賽，排名暫列第4位，但最終排名仍有待本月12日壓軸常規賽日才分曉。

永倫射手余理洋時隔逾1個月後復出，開局憑雙核泰那和蓋帝斯策動攻勢，兩人內外開弓單節合轟28分，加上文俊傑籃底打入「2+1」，首節完領先34：27。建龍飛馬侯斯頓轟3記三分，包辦該節的23分，其餘4分為鍾俊昇所得。

次節，永倫「得分機器」泰那撕裂對手防線，多次急停中投跳射和剷籃「And 1」得手，逐漸拉開比數，助球隊續以57：42領先進入下半場。建龍飛馬外援侯斯頓半場轟35分，泰那和蓋帝斯分別飆入26分和17分。

轉邊後，建龍飛馬憑「三分雨」緊咬比數，其中鍾俊昇轟3記三分彈，李旭川外圍兩次入網，侯斯頓亦射入今場第7記三分，以72：81進入最後一節。

決勝節侯斯頓的表現成為全場焦點，首先在弧頂面對蓋帝斯連轟2記三分，將比數追至80：83，隨後再射入今場第11記三分彈，個人得分突破60分，狂漲球隊士氣，建龍飛馬華將射手黃偉琪亦於外圍兩次起手命中，助球隊首度反先94：91，不過泰那回敬兩球「Answer 3」，韓天次關鍵時刻連袋4分，再度奪回領先地位，最終以102：99險勝對手。

數據方面，泰那攻入全隊最高37分，蓋帝斯交出「超級雙雙」33分及23個籃板，韓天次亦有10分進賬，全隊命中率高達51.9%。建龍飛馬外援侯斯頓狂轟甲一歷史新高的63分，三分波18射11中，另摘14個籃板取得「雙雙」成績；華將主力鍾俊昇則貢獻16分，全隊射入20記三分波，較對手多出12球。建龍飛馬以9戰1勝8負完成常規賽，將落到護級組再戰，與晉裕、崇德飛鷹及晉龍WTS爭逐。