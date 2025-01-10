南華全民皆兵大炒晉裕　羅意庭評今季成績喜出望外

南華周五（10日）晚於修頓場館出戰甲一男籃常規賽最後一場戰役，最終在全員均有得分進賬下，以109：62大勝晉裕。繼上季錯失「Big 4」，南華今季常規賽以8勝1負戰績，鎖定前二位置直入季後賽，對比上季成績，教頭羅意庭直言對今季成績喜出望外，並指出陳怡富、蘇柏軒和林民淇等幾位球員的進步亦有目共睹。

甫開賽，晉裕外援艾勤率先於外圍開齋，朱亮射入「Answer 3」，「紅軍」隨後打出一段15：1攻勢，佔據主動地位。射手蘇志樂手感不俗飆入2記三分波，不過南華在首發5人先後得分下，首節以24：14領先。第二節南華推快攻防節奏，後備上陣的蘇柏軒、陳曉峰和艾斯比利圖交出表現，上半場完繼續領先47：29。朱亮半場攻入11分，但亦錄得3次犯規，安德拉和艾勤各摘下11個籃板。

易籃後，南華以曾湛元、朱亮和安德拉作為戰術核心，合轟全隊單節28分中的22分，晉裕則由年輕小將曾朗謙和鄧力嘉奮力得分，惟未能擋住對手猛烈攻勢，第3節完南華進一步擴大比數至75：50。

最後一節，南華派出5位後備力量大肆練兵，艾斯比利圖、蘇柏軒和楊嘉駿先後命中三分，林民淇單節攻入8分，狂風掃落葉下打出15：2和16：0攻勢，後備席不時傳來歡呼聲為小將喝采，全隊取得今場單節最高的34分，最終以109：62擊敗晉裕。

南華今場全員均有得分進賬，其中5人得分上雙，朱亮轟全隊最高18分，安德拉交出16分16籃板「雙雙」，艾斯比利圖2球三分起手和5次罰球全中，貢獻今季最高的13分，曾湛元取得11分、另送出9次助攻，林民淇亦取得10分。晉裕方面，艾勤貢獻16分19籃板，蘇志樂袋15分，小將曾朗謙和鄧力嘉分別取得13分和11分。