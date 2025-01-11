甲一最新形勢　壓軸常規賽或出現的4個可能性

經過連月激戰後，甲一男籃聯賽已進入緊張階段，本周日(12日)將上演常規賽最後一天的兩場賽事，頭場由漢友對香港東方，而尾場則由康仁福建對晉龍WTS。兩場比賽的勝負將令常規賽的排名出現不同的可能性，這亦影響到「附加賽」及「季後賽4強」的形勢，甚至最終聯賽冠軍誰屬的爭標前景，勝負舉足輕重。

10支球隊已進行了43場常規賽，而前6名可晉級爭標。目前，香港東方(8勝0負/尚餘1場)、南華(8勝1負)及滿貫(7勝2負)已篤定取得常規賽的冠、亞、季軍，惟另外3支已夠分晉級前6的隊伍永倫(5勝4負)、漢友(5勝3負/尚餘1場)及康仁福建(4勝4負/尚餘1場)的排名則仍有懸念，究竟3隊在4至6的最終排名如何，則要視乎周日比賽的賽果。

4個可能性

如果漢友頭場贏香港東方，而福建尾場贏晉龍，則漢友奪第4、福建第5、永倫第6。

如果漢友頭場贏香港東方，而福建尾場負晉龍，則漢友奪第4、永倫第5、福建第6。

如果頭場漢友負香港東方，而尾場福建贏晉龍，則永倫奪第4、漢友第5、福建第6。

如果頭場漢友負香港東方，而尾場福建負晉龍，則永倫奪第4、漢友第5、福建第6。

要兼顧東超及PBA專員盃及甲一3條戰線香港東方，上仗有4名傷兵未能夫添出戰，究竟來仗能否夫添上陣？尚成疑問，而漢友能否乘機爆冷？並為己隊爭取在附加賽較佳的對賽形勢？福建最終又能否擺脫對「三哥」滿貫的可能？球迷拭目以待。

註：附加賽（1月14日)將由常規賽第3對第6、第4對第5，作一場過比拚。勝方進身4強。東方及南華肯定以首兩名直入4強，東方將對第4對第5的勝方、南華將對第3對第6的勝方。