樸達首戰遭遇「黑色5分鐘」　韋斯咸不敵維拉

周六(11日)凌晨英足盃第3圈，韋斯咸由新帥樸達首場領軍比賽，一度迅速入波領先，但下半場遭遇「黑色5分鐘」連失2球，作客以1比2不敵阿士東維拉，樸達久休復出教波第一擊就受挫。

韋斯咸早前炒咗領隊盧比迪古，並聘請前車路士主帥樸達接任，呢位49歲英格蘭名帥2023年4月被車仔解僱後，相隔超過1年半後再次領軍，原本有個開始，開波初段反客為主搶攻，盧卡斯柏基達遠射僅斜出，上半場9分鐘，呢位巴西國腳再次起腳，終於入波為「錘仔幫」打開紀錄。

阿士東維拉落後之下圍攻對手，踢到71分鐘，阿馬度奧拿拿把握韋斯咸門將法比安斯基接波甩手，補射入網扳平。僅過5分鐘，維拉打反擊，奧尼屈堅斯左路傳中，由摩根羅渣士近門射入反超前2比1。

維拉仲有1次機會拉開紀錄，積及藍斯勁射，但中柱彈出，幸好無阻球隊贏波晉級第4圈。

值得一提，樸達執教車路士時期，2023年4月初英超輸畀阿士東維拉後被炒，估唔到佢復出第1場，又不敵同一對手，似乎維拉已成為樸達嘅剋星。韋斯咸遭遇3連敗，合共失11球，樸達真係要盡快想辦法為球隊「止血」。