奧蘇里雲以健康為由棄戰大師賽　日前比賽情緒失控

桌球壇傳奇奧蘇里雲以健康為由，退出即將展開的桌球大師賽，放棄衞冕。他於賽前曾接受英國《郵報》專訪時表示「一生最差的選擇就是桌球」。

49歲的奧蘇里雲原計劃在今屆大師賽爭取衞冕之餘，並向紀錄性的「9冠王」進發，原定明天(12日)揭幕戰面對「巫師」希堅斯，這項比賽是讓世界前16的球手爭逐，而其位置現由澳洲的羅拔臣補上。

目前已擁有41個排名賽冠軍及7奪世界冠軍的奧蘇里雲，12個月前以48歲之齡奪得大師賽冠軍，令他保持了史上最年輕及最年老的大師賽冠軍；然而日前他在世界桌球冠軍聯賽上，未知是否與球桿有關，發揮失準，並且情緒失控，最終選擇退賽；想不到時隔一天，他連被視為桌壇「三大賽」之一的大師賽都棄戰。

英媒指奧蘇里雲這是以健康為由退賽，相信與其情緒健康有關，而英國《郵報》報道指早前他接受訪問時表示，希望自己能「擅長其他事情」，這位有「火箭」之稱的7屆世界冠軍表示不覺得這項運動「有趣」，並表示希望自己能夠似他的運動心理學家Peter那樣生活，或者幫助「治愈癌症」。

他補充，對自己酗酒、參加派對及吸毒都感到後悔，並表示開始惡習時只是為了自己快樂，但承試被這些惡習「控制了我」。去年成為「香港居民」的奧蘇里雲在訪問中稱:「某些方面，我希望自己有一份不同的工作，在很多方面我都很幸運，希望在其他方面也做得很好，具教育意義的東西，或許是科學家或更有趣的東西。」他形容「桌球」是一種「娛樂」及「殘酷運動」。

奧蘇里雲更闡述這項讓他取得輝煌成就的運動的缺點，他指這項運動涉及「太多獨處時間」，他稱:「我發現獨自一人很難，因為你必須激勵自己，鞭策自己，也要自己找出所有答案。」這位英格蘭球星退賽大師賽，已是今季第6個，希望他盡快養好身體，期待3月在啟德體育園舉行的桌球巡迴賽香港站，讓球迷親睹球技。