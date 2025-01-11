港超聯　冠忠南區惡鬥傑志

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香港仔運動場周六（11日）上演1場「中銀人壽香港超級聯賽」，冠忠南區主場硬撼傑志。有基哥利及宋柱浩缺陣的主隊，改由黃浩然和川瀨浩太鎮守中路，積遜聯同艾華及史提芬彭利拿組成前線三叉戟，陳凱柏第100次代表南區在頂級聯賽上陣，亞哥斯達先列後備；「藍鳥」方面，利亞倫和顏卓彬控制中場，馬查度及陳傲軒負責側擊，協助韋頓攻堅。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

冠忠南區正選：

1 伍瑋謙 ［GK］

2 陳潤潼

4 川瀨浩太

6 基斯

7 史提芬彭利拿

11 佐佐木周 ［C］

15 黎格爾

18 艾華

21 黃浩然

26 陳凱柏

90 積遜

傑志正選：

1 王振鵬［GK］

4 鄧達思

5 艾里奧［C］

9 韋頓

10 馬查度

11 林樂勤

12 裴栽釪

18 陳傲軒

20 利亞倫

24 顏卓彬

27 迪美路夫

冠忠南區後備：

13 陳嘉昊 ［GK］

31 顏翱天 ［GK］

8 李嘉耀

10 亞哥斯達

16 翟廷峯

17 李小恆

19 趙聡悟

20 游卓峰

23 容昊

27 莊晉

28 張國鋒

傑志後備：

23 石皓心［GK］

2 羅梓駿

3 鐘樂安

7 明加索夫

8 鄭展龍

14 潘沛軒

21 畢頓

31 馬斐

34 甘智健

周六(11日)「中銀人壽香港超級聯賽」同時不同地爆發激戰，其中大埔運動場「綠黃大戰」，榜首大埔主場硬撼3哥理文，「綠戰士」上仗被破聯賽金身，為爭標已再無失分空間；理文剛獲阿富汗國腳施卡達利來投，戰意同樣十足；同時間香港仔運動場上演冠忠南區主場硬撼傑志，兩隊首循環交手未分勝負，為求3分今場砌到盡！（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

南區上場聯賽不敵港會，更有基哥利領紅及宋柱浩熱身時拉傷，今仗未能候命，但「藍鳥」借將趙聡悟則可上陣。主教練楊正光稱會注重防守，目標搶分而回：「雖然我哋首循環和過傑志，但佢哋班球員愈夾愈熟，狀態比季初好好多，一定要打醒精神，踢番場爭氣波。」

陳凱柏有望100戰里程碑

由於翟廷峯需處理家事，曾缺席操練，因此陳凱柏是役有望擔正，第100次代表球隊在頂級聯賽上陣，他希望2025年首戰有好開始：「馬查度、潘沛軒同羅梓駿都好擅於側擊，我會睇多啲片了解佢哋嘅踢法，今季對上一次喺聯賽擔正就係對傑志，但當時唔好彩傷出，希望新一年重新開始。」

傑志早前趁港超聖誕休戰期，前赴新加坡作短期集訓，兼與當地勁旅獅城水手閉門「拍跳」。主教練卡度素指有助保持球員狀態，同時透露未有隨隊的主力如明加索夫及慈英傷勢沒有大礙，今場可隨時候命。

卡度素：爭冠不容再失

力爭衞冕聯賽的「藍鳥」目前僅排第4，卡度素希望球隊在2025年重新出發，每場都全力爭勝：「南區防守相當硬淨，首循環主場對佢哋都失過分。不過我哋明白要爭冠嘅話，就唔容許再失分，依場波好重要，目標一定係擸晒3分，有信心下半季球隊可以重返正軌。」