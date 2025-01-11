港超聯 冠忠南區惡鬥傑志
2025年01月11日 14:08
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港超聯：冠忠南區 VS 傑志
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香港仔運動場周六（11日）上演1場「中銀人壽香港超級聯賽」，冠忠南區主場硬撼傑志。有基哥利及宋柱浩缺陣的主隊，改由黃浩然和川瀨浩太鎮守中路，積遜聯同艾華及史提芬彭利拿組成前線三叉戟，陳凱柏第100次代表南區在頂級聯賽上陣，亞哥斯達先列後備；「藍鳥」方面，利亞倫和顏卓彬控制中場，馬查度及陳傲軒負責側擊，協助韋頓攻堅。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）
冠忠南區正選：
1 伍瑋謙 ［GK］
2 陳潤潼
4 川瀨浩太
6 基斯
7 史提芬彭利拿
11 佐佐木周 ［C］
15 黎格爾
18 艾華
21 黃浩然
26 陳凱柏
90 積遜
傑志正選：
1 王振鵬［GK］
4 鄧達思
5 艾里奧［C］
9 韋頓
10 馬查度
11 林樂勤
12 裴栽釪
18 陳傲軒
20 利亞倫
24 顏卓彬
27 迪美路夫
冠忠南區後備：
13 陳嘉昊 ［GK］
31 顏翱天 ［GK］
8 李嘉耀
10 亞哥斯達
16 翟廷峯
17 李小恆
19 趙聡悟
20 游卓峰
23 容昊
27 莊晉
28 張國鋒
傑志後備：
23 石皓心［GK］
2 羅梓駿
3 鐘樂安
7 明加索夫
8 鄭展龍
14 潘沛軒
21 畢頓
31 馬斐
34 甘智健
周六(11日)「中銀人壽香港超級聯賽」同時不同地爆發激戰，其中大埔運動場「綠黃大戰」，榜首大埔主場硬撼3哥理文，「綠戰士」上仗被破聯賽金身，為爭標已再無失分空間；理文剛獲阿富汗國腳施卡達利來投，戰意同樣十足；同時間香港仔運動場上演冠忠南區主場硬撼傑志，兩隊首循環交手未分勝負，為求3分今場砌到盡！（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）
南區上場聯賽不敵港會，更有基哥利領紅及宋柱浩熱身時拉傷，今仗未能候命，但「藍鳥」借將趙聡悟則可上陣。主教練楊正光稱會注重防守，目標搶分而回：「雖然我哋首循環和過傑志，但佢哋班球員愈夾愈熟，狀態比季初好好多，一定要打醒精神，踢番場爭氣波。」
陳凱柏有望100戰里程碑
由於翟廷峯需處理家事，曾缺席操練，因此陳凱柏是役有望擔正，第100次代表球隊在頂級聯賽上陣，他希望2025年首戰有好開始：「馬查度、潘沛軒同羅梓駿都好擅於側擊，我會睇多啲片了解佢哋嘅踢法，今季對上一次喺聯賽擔正就係對傑志，但當時唔好彩傷出，希望新一年重新開始。」
傑志早前趁港超聖誕休戰期，前赴新加坡作短期集訓，兼與當地勁旅獅城水手閉門「拍跳」。主教練卡度素指有助保持球員狀態，同時透露未有隨隊的主力如明加索夫及慈英傷勢沒有大礙，今場可隨時候命。
卡度素：爭冠不容再失
力爭衞冕聯賽的「藍鳥」目前僅排第4，卡度素希望球隊在2025年重新出發，每場都全力爭勝：「南區防守相當硬淨，首循環主場對佢哋都失過分。不過我哋明白要爭冠嘅話，就唔容許再失分，依場波好重要，目標一定係擸晒3分，有信心下半季球隊可以重返正軌。」