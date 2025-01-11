英足盃早場　利物浦半細克敵

英足盃第3圈，現時英超及歐聯雙榜首勁旅利物浦登場，坐鎮晏菲路主場迎戰英乙球隊阿克寧頓，兩隊相距4個聯賽級別共87位，極度強弱懸殊，預計「紅軍」不費吹灰之力就可過關，不過佢哋應付本土盃賽都會派輪換陣容，收夠籌就算，2.5球半場細值得買入。（Now 651周六晚8時15分直播）

利物浦進軍英足盃，同時開啟今季第4條戰線，可謂相當繁忙，然而佢哋今季最主要目標仍然係英超同歐聯，英聯盃同英足盃都會派輪換陣容上陣，例如上場英聯盃4強首回合作客熱刺，收起部分主力下0比1輸波，至於今場英足盃，由於對手只係低組別球隊，賽前消息指「紅軍」將會由費達歷高基艾沙、哈維艾利洛、泰拿摩頓擔正，遠藤航則移後客串中堅，只需贏波過關即可，加上佢哋近4次英足盃對非英超球隊3次半場開1球或以下，預料都會點到即止，唔會出力大炒。

阿克寧頓實力遠遜「紅軍」，全隊身價總值302.5萬鎊（約2,900萬港元），利物浦任何一位主力球員身價都遠超佢哋全隊，不過球員身價只係參考指標，阿克寧頓球員都會抱住「打大佬」心態作戰，到訪晏菲路球場會以較保守戰術應付，以減少失球數字，加上上半場球員好氣好力，應該頂到兩嘴，只要半場輸少過3球，半場細就達標。

更多賠率：