港超聯 又係1比1！傑志逼和冠忠南區

香港仔運動場周六（11日）上演1場「中銀人壽香港超級聯賽」，冠忠南區主場硬撼傑志。主隊一度憑積遜先開紀錄，雖然傑志由馬查度追平1比1，但韋頓完場前射失12碼，最終兩隊繼首循環後，再度踢成1比1。

有基哥利及宋柱浩缺陣的主隊，改由黃浩然和川瀨浩太鎮守中路，積遜聯同艾華及史提芬彭利拿組成前線三叉戟，陳凱柏第100次代表南區在頂級聯賽上陣，亞哥斯達先列後備；「藍鳥」方面，利亞倫和顏卓彬控制中場，馬查度及陳傲軒負責側擊，協助韋頓攻堅。

開賽僅8分鐘，「藍鳥」幾乎先開紀錄，林樂勤開出角球，韋頓在黃浩然力壓下頂中楣。19分鐘，艾華送出直線，積遜單刀射破王振鵬十指關，南區領先1比0。8分鐘後，史提芬彭利拿主射罰球高出。38分鐘，輪到傑志攻勢，迪美路夫左路傳中，陳傲軒禁區頂附近起腳，未能命中目標。其後傑志黃金機會，裴栽釪禁區內熨射被伍瑋謙救出，馬查度在陳潤潼防守下補射高出，主隊半場領先1比0。

「藍鳥」半場換入明加索夫及羅梓駿，加強側擊，南區則調入翟廷峯作牽制。55分鐘，羅梓駿右路傳入中間，馬查度12碼點附近射成1比1。其後傑志強攻，71分鐘，林樂勤開出角球，但迪美路夫頂高，1分鐘後，利亞倫中路推順後施射，又告斜出。補時階段，佐佐木周禁區內犯手球，但韋頓操刀12碼被伍瑋謙救出，最終兩隊繼首循環後，再次各一言和。