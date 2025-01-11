陳浩源推出自傳冀帶來正能量　獲「世一」撰文深受感動

巴黎殘奧輪椅羽毛球銀牌得主陳浩源周六（11日）於尖沙咀舉行新書發布會，下周40歲生日的他希望其自傳《二輪人生》能為面對逆境的人帶來力量，他表示父親生前一直希望他能夠出人頭地，故他亦想藉新書向他致謝。另外陳浩源亦提到兩位勁敵兼前「世一」球手梶原大暉和金正俊都有為他撰文，能獲得對手尊重意義重大。

東京奧運勇奪男子輪椅羽毛球銅牌的陳浩源在巴黎奧運將獎牌「轉色」，收穫銀牌，他其後宣布退役，結束16年運動員生涯。《二輪人生》講述香港首位輪椅羽毛球運動員陳浩源的奮鬥故事，新書自去年12月20日起發行後已賣出逾1000本，銷情不俗。

陳浩源期望新書能為社會、尤其是殘疾人士帶來正能量，貫徹他「以有限身軀創造無限可能」的信念：「我知道有不少人或者照顧者正面對好多難關，我想讓他們知道，有人與他們同行。」新書發布會吸引近50人參加，陳浩源致詞時不忘感謝已故父親及患病的母親，後者不禁感動落淚，又向現場人士鞠躬致謝：「他是我的驕傲。」

退役後，陳浩源將展開「第三輪人生」，他表示有意投身教育工作，致力幫助肢體殘疾人士或有特殊教育需要（SEN）學生。另外他透露已考取羽毛球國際教練牌照，未來亦有機會成為教練。Daniel下周將迎來40歲生日，受椎間盤移位傷患困擾的他坦言：「我的願望是身體健康，另外我留意到傷殘人士做運動有不少難處，未來我會積極研究『無障礙體育館』的可能性，參考日本、韓國的做法，進一步推廣傷健共融，鼓勵更多殘疾人士做運動。」