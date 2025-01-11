港超聯　港會氣勢盛！主場鬥東方有得鍊

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（12日）另一場賽事，港會於香港足球會足球場迎戰東方。港會目前錄得兩連勝，演出令人眼前一亮，面對有主力離隊的東方，再於「地獄主場」炮製驚喜，絕不為奇！（周日下午4時30分開賽）

港會上場聯賽擊敗大埔，終止「綠戰士」跨季23場聯賽不敗，兼收穫兩連勝，積施利（Jack）指全隊目前士氣高昂，期望繼續打出教練團部署，為東方製造麻煩：「對上兩場都贏波，令大家信心爆棚，希望可以Keep住咁好表現；教練團已經針對東方踢法，作相應部署，盡量令佢哋冇咁易埋門。」對於東方有主力離隊，Jack認為對手實力依舊強大，是役必定困難重重：「雖然東方有球員轉會，但其餘球員都係好波之人，所以大家集中做好自己就得。」

另一邊廂，東方近期先後宣布高素巴耶夫及余在言離隊，令主教練盧比度（Chino）倍感頭痛：「高素巴耶夫同余在言突然離隊，連丹尼爾都受傷今季報銷，點都對爭聯賽冠軍嘅機會有影響，但我哋絕對唔會放棄。」談到今場對手，Chino稱港會進步明顯，不容小覷：「港會愈踢愈有隊型，尤其關歷克喺前線走動範圍大，費利皮爾令後防更加穩陣，唔可以睇小。」此外，Chino透露已簽下1名新中堅，但有待處理工作證，是役無法候命。