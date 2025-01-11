艾殊利高爾：巨人對決　兵工廠降魔

英足盃作為歷史最悠久的體育賽事，本周末上演的第3圈就有精彩大戰，由阿仙奴及曼聯這兩支奪冠次數最多的球隊作正面交鋒。

兵工廠是捧盃次數最多的球隊，歷來14次贏得冠軍。不過，自從在19/20球季捧盃後，他們在這項賽事的運氣相當一般。在此之後的4個球季，各有兩次在第3圈及第4圈被淘汰，因此今仗對這支由阿迪達帶領的球隊來說，確是一場相當重要的比賽。

可惜，今仗他們將有不少球員缺陣，包括布卡約沙卡、賓韋特、尼華尼利及富安健洋等，因此兵源捉襟見肘。周中英聯盃4強首回合主場不敵紐卡素，是他們在近13仗中的首場敗仗，其中在聯賽的不敗走勢使他們在聯賽榜升至第2位。不過在一場過的盃賽，聯賽的表現往往不能作準，暫時帶隊數年只贏過英足盃的阿迪達，絕對渴望在這個賽事走得更遠。

對於已13次奪冠的曼聯來說，今屆是他們再次贏得英足盃的黃金機會。這是他們在新領隊魯賓艾摩廉第2次在國內盃賽作戰，此前在英聯盃的首次經歷並不成功，慘被熱刺淘汰。參考一下魯賓艾摩廉過去6球執教士砵亭時國內盃賽的戰績，只曾帶領球隊1次進入決賽。

魯賓艾摩廉在英格蘭的開局相當艱難，執教曼聯12場輸了6場，兼且近5場不勝。上周末作客死敵利物浦，他們表現積極並取得和局，相信已注入強心針。不過，他們在上月聯賽作客酋長球場時被輕鬆擊敗，因此如想在今仗贏波晉級第4圈，必須做得更好。

拉舒福特上仗對利物浦因病缺陣，儘管他在對阿仙奴時錄得職業生涯的最佳紀錄，上陣18次貢獻了10個入球及助攻，但相信隨著最近熱燙燙的轉會傳聞，預計將不會在今仗披甲。

阿仙奴對曼聯已取得4連勝，這是他們近26年來面對紅魔鬼的最佳走勢，但有趣的是對上一次在酋長球場不敵曼聯，正正是2019年英足盃。我始終相信近況將在這場大戰起關鍵作用，因此我認為兵工廠還是稍勝一籌，能擊敗昔日宿敵紅魔鬼晉級。