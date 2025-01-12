曼城英足盃狂勝8比0　哥帥證實獲加要求離隊

周日(12日)凌晨英足盃第3圈賽事，曼城喺主場迎戰英乙「名牌」沙福特城，輕輕鬆鬆贏8比0晉級，創下球會近92年英足盃最大勝利紀錄。曼城球星基爾獲加今場並冇入選大軍名單，領隊哥迪奧拿賽後證實，呢位8年功勳已提出轉會要求，傳聞即將以天價轉戰沙特，意甲AC米蘭亦有意爭奪。

曼城今場起用大量新人，不過兩隊實力差距懸殊，曼城8分鐘由謝利美杜古入波揭開屠殺序幕，兩名小將梅巴馬同尼高奧萊利之後入波，半場領先3比0。下半場曼城入多5球，基亞利殊同謝利美杜古分別射入12碼，加上新星占士麥艾迪連中三元，最終大勝8比0，係自1933年9比0贏基斯赫特後，近92年英足盃最大勝仗。

一眾小將表現出色，唔使「勞煩」後備席嘅奇雲迪布尼、艾寧夏蘭特、貝拿度施華等球星落場，不過英格蘭國腳基爾獲加，今場冇份進入大軍名單，哥迪奧拿賽前話係「戰術原因」，不過完場後就爆出驚人消息，承認效力曼城8年嘅基爾獲加已提出轉會要求。

哥迪奧拿表示：「獲加兩日前提出想轉去外國踢波，其實喺拎3冠之後佢已提出過，當時拜仁慕尼黑斟佢，但開價唔啱，我寧願將機會畀個心留喺曼城嘅球員。獲加提出轉會，但唔代表一定會走，足球世界好難講，佢係個神奇球員，但個心已經走咗。」據報有沙特球會開出40萬鎊周薪天價斟基爾獲加，傳聞收購球會係艾納斯；意甲勁旅AC米蘭亦準備提出收購。