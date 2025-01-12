「紅軍耶馬」誕生　利物浦16歲新星上陣創紀錄

周六(11日)晚英足盃第3圈，利物浦主場以4比0大勝乙組仔阿克寧頓，領隊施洛派出多位副選應戰，包括年僅16歲零135日嘅翼鋒里奧恩古莫哈正選披甲，成為紅軍史上最年輕上陣踢英足盃嘅球員，呢位新星頻頻個人突破，演出非常搶鏡，獲網民封為「紅軍耶馬」。

兩隊實力距離懸殊，利物浦憑迪亞高祖達、阿歷山大阿諾特、丹斯、費達歷高基艾沙各入1球，輕鬆贏波晉級。最令人驚喜球員反而係冇波入嘅里奧恩古莫哈，因為佢非常扭得，單計上半場有25次觸球，6次個人突破有3次成功，仲有2次射門，傳球成功率達85.7%，表現備受好評。踢到72分鐘被換走時，獲球迷熱烈掌聲，被指潛力媲美巴塞隆拿天才翼鋒拉明耶馬。

賽後施洛大讚里奧恩古莫哈演出：「年輕球員處子戰非常特別，佢仲係1位小朋友，大部分時間同U21操練，有時會參加一隊訓練，佢有膽識，會做自己想做嘅事。」以各項賽事計算，里奧恩古莫哈係利物浦史上第2年輕上陣球員，僅次於謝路美冼佳亞(16歲零6日)，佢喺2012年英聯盃後備上陣，所以里奧恩古莫哈屬於紅軍史上最年輕正選球員。

另外，費達歷高基艾沙今場後備上陣，取得加盟利物浦首個入波，值得一提，佢嘅爸爸基艾沙於1996年歐國盃意大利對捷克，射入1球，該仗喺利物浦主場晏菲路球場舉行，令佢今次入波別具意義。