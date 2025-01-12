奧運女單金牌選手亮相澳網　鄭欽文輕鬆晉次圈

澳洲網球公開賽正賽於周日（12日）展開一連15日競逐，巴黎奧運女單金牌得主的中國名將鄭欽文，繼去年11月失落WTA年終賽冠軍後，是日亮相賽事首圈以直落兩盤（7：6(3)、6：1）擊敗羅馬尼亞的Anca Todoni，順利晉級64強，賽後她引用「金夫人」名言「壓力是一種殊榮」，表示能很好地應對、帶著壓力比賽。

現年22歲、世界排名第5位的鄭欽文，是日出戰澳網首圈面對排名第110的羅馬尼亞20歲女將Anca Todoni，兩人生涯首度交手。首盤排名較低的一方率先入局，3度保發領先3：2，鄭欽文於第6局送出「Love Game」追平戰局，其後與對手激戰至「Tiebreak」，並以細分7：3先下一城。

次盤，鄭欽文「連保帶破」下領先3：0後，對手要求醫療暫停，重新投入比賽後力保發球局，不過中國女將再連贏兩局領先5：1，並在發球勝賽局憑二發打出「ACE」拿下最後一分袋走勝利，以直落兩盤晉級次圈。

鄭欽文賽後表示：「每次參加賽事的第一場比賽總是不容易，她（Todoni）今天打得很好，相反我在初段犯了一些愚蠢的錯誤，不過經過逐漸調整，很開心贏得搶七並開始找到自己的節奏。」

被問及如何能夠在壓力下顯得冷靜從容，鄭欽文回應指：「我認為我只是試圖專注於當下，不要執著於過去，並且試著在球場上保持冷靜」，她又打趣道：「當我面對鏡頭的時候，或許球迷就會發現我的表情並不是那麼平靜了。」鄭欽文引用美國網壇傳奇「金夫人」（Billie Jean King）名言「pressure is a privilege（壓力是一種殊榮）」表示：「當逐漸有更人注視我的時候，壓力也會愈來愈大，但同時他們也在推動著我，讓成為一個更好的人和運動員。我認為我能很好地應對壓力，我喜歡這種感覺，接下來也會繼續帶著壓力比賽。」