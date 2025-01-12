A米捧完盃打回原形　1.24倍主W大熱倒灶

周日(12日)凌晨意甲爆出冷門，新鮮出爐嘅意超盃冠軍AC米蘭主場出擊，被護級球隊卡利亞里逼和1比1，連1.24倍主勝都開唔出，A米新帥沙治奧干斯卡奧接手領軍2連勝走勢斷纜，令人懷疑球隊又打回原形。

AC米蘭早前聘請沙治奧干斯卡奧執教，立即喺意超盃擊敗2支傳統勁旅祖雲達斯、國際米蘭，奪得冠軍，干斯卡奧今仗首次領軍踢意甲，對隊隊卡利亞里，以為好易食，但卻出現反高潮，上半場佔唔到優勢。換邊後A米演出有改善，包括基斯甸普列錫勁射中楣，踢到51分鐘由艾華路莫拉達射入打開紀錄。

不過，AC米蘭開心咗4分鐘，就被卡利亞里中場索迪亞遠射入網扳平1比1，其後A米創造唔少攻勢，但都被卡利亞里新加盟門將卡利爾化解，包括封阻基斯甸普列錫近門勁射，撲出譚美阿巴謙單刀射門，呢位由拿玻里借用嘅23歲鋼門今場有10次成功撲救，追平意甲單場最多次成功撲救紀錄，令AC米蘭遭遇聯賽2連和。

另外，意甲「都靈打吡」祖雲達斯開賽8分鐘由基倫耶迪斯入波打開紀錄，但被拖連奴逼和1比1，祖記今季踢19場聯賽仍然不敗，但多達12場和波，已落後榜首拿玻里11分。