港超聯　開齋！均業北區3比1挫九龍城

周日（12日）「中銀人壽香港超級聯賽」上演地區打吡，均業北區坐鎮北區運動場面對九龍城。最終北區憑肯迪、古杜拉和艾利安各建一功，以3比1擊敗九龍城，兼取得今季聯賽首勝。

北區今場派出龐焯熙把關，黃靖然夥拍新兵丹尼路鎮守後防、另一新兵艾利安負責中場屏障，協助古杜拉和羅港威攻堅；九龍城陣容方面，袁皓俊負責把關，迪高、何瀧浩及新兵田中芳拓組成中場鐵三角，為卡朗和許嘉樂創造突擊機會，林學曦及曾錦濤則先列後備。

開賽初段，客隊先有埋門機會，11分鐘，古杜拉踩跌何瀧浩，九龍城搏得罰球，由卡朗操刀直射，被龐焯熙接實。22分鐘，肯迪接應艾利安直線，避過韋利安攔截後起腳抽射，可惜中楣彈出。37分鐘，主隊率先打開記錄，韋利安禁區內侵犯肯迪，球證直指12碼，肯迪主射被袁皓俊橫身擋出後，肯迪再補腳射入。39分鐘，劉君正壓入禁區內起腳，被韋利安解圍踢走，肯迪截得後傳予艾利安，後者輕鬆破網。主隊得勢不饒人，3分鐘後，肯迪右路起射中柱彈出，古杜拉快腳上前射成3比0。上半場，北區以3球領先九龍城之下，返回更衣室。

易邊後，九龍城換入林學曦及新兵姜𠗕賢加強側擊。56分鐘，九龍城幾乎再失守，羅港威左路接應黃偉國傳送，推順後直射，被袁皓俊拍出底線。64分鐘，九龍城慘食「詐糊」，田中芳拓開出罰球時，羅曉聰解圍「撻Q」傳入中間，嚴啟倬門前截得後射入，惟球證檢查VAR後表示客隊越位在先，判入球無效。81分鐘，韋利安接應曾家進橫傳起射，被龐焯熙擋出。90分鐘，九龍城終於破蛋，卡朗在何瀧浩助攻下，禁區內倒掛射入。之後雙方均未有再取得入球，北區最終以3比1擊敗九龍城，兼取得今季聯賽首勝。