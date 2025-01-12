港超聯　上任後首捷　北區新帥陳志康：重頭開始

周日（12日）的「中銀人壽香港超級聯賽」均業北區在主場以3比1擊敗九龍城，成功於今季聯賽開齋，亦是新任主教練陳志康上任後的首勝，陳志康賽後表示今仗意義重大，期望球隊藉此重返正軌，令球迷看到球隊的進步。

截至上周聯賽被標準流浪逼和，均業北區已錄得跨季15場聯賽不勝，今場以3比1擊敗九龍城中止記錄，兼成功開齋，首度領軍的球隊新帥陳志康對球隊的表現滿意，形容今場是個好開始：「今日大家防守上面都好集中，球員都好落力爭取表現，證明北區其實係有能力踢到更高層次。但贏咗第一場我哋唔會自滿，我希望今場係球隊新嘅一頁，喺2025年重頭開始。」對於球隊今季成績低迷，連番出現比賽失誤下備受壓力，「Cow Sir」希望球員以實力令外界對球隊改觀：「我同球員講我接受出現失誤，但機會只有一兩次，唔可以錯完又錯。我都喺更衣室提醒佢哋，下半場就喺前場阻止對手反擊，但唔好有不必要嘅犯規，最緊要有贏波嘅決心。之前外界對球隊可能有不滿或者疑慮，都希望球員用表現慢慢證明畀管理層同球迷睇。」

陳志康自2012至14年擔任太陽飛馬領隊，及後一度兼任主教練，今次則為他相隔逾十年後再次執教，這位前最佳教練亦首度透露出山原因：「其實喺呢幾個月我有呢個諗法嘅，因為我入場睇波又好，見到我教過嘅球員，一齊共事嘅教練又好，我都幾掛住球場。呢段時間我冇離開過足球以外嘅工作，我發覺原來自己入到個球場嘅時候，最享受就係喺呢一個角色。機緣巧合下『朱生』（朱浩賢）邀請我，就有呢個機會，大家溝通完就好快決定。」