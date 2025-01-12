港超聯　3次詐胡！東方作客兩球贏港會

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（12日）另一場賽事，港會坐鎮香港足球會足球場挑戰東方。雖然東方三度被判詐胡，但仍憑馬高斯和馬希偉的入球，以2比0贏波。值得一提，兩隊完場前爆衝突，唐道碧及林衍廷雙雙被逐。

主隊續由費查把關，羅素、費利皮爾及黎皚韜鎮守中路，薩拉沙負責派牌，為關歷克創造突擊機會；至於有高素巴耶夫和余在言離隊的東方，由馬高斯、梁振邦及林衍廷組成中場鐵三角，巴科爾和巴杜姆負責攻堅，值得一提，東方12名後備球員，共有8位U22。

開賽僅3分鐘，東方幾乎先開紀錄，馬高斯放長傳，馬希偉禁區內一射入網，但後者被判越位在先，入球無效。9分鐘後，賀爾右路傳中，巴杜姆門前射入，但球證指這位西班牙射手犯手球在先，東方再被判詐胡。14分鐘，客隊收到壞消息，黃梓浩傷出，由黃皓雋入替。上半場補時階段，巴科爾左路傳中，馬希偉禁區頂附近起腳，被比提擋出底線，之後巴科爾單刀窄角度起腳中柱，兩隊半場互無紀錄。

49分鐘，東方黃金機會，巴科爾左路傳入中間，巴杜姆近門頭槌未能命中目標，1分鐘後，黃皓雋中路推順後施射僅越楣而過。60分鐘，港會發動攻勢，關歷克橫傳，薩拉沙射門被葉鴻輝沒收，9分鐘後，東方左路開出罰球，費查與巴科爾接觸後甩手，巴杜姆補中，但球證指巴杜姆越位，東方再食詐胡，但77分鐘，馬高斯禁區頂罰球直射入網，為客隊打破僵局，7分鐘後，馬希偉單刀射破費查十指關，將比數改寫成2比0。

補時階段，林衍廷掃跌李宗恒，之後唐道碧推跌林衍廷，再用頭撼跌另一名東方球員，球證向唐道碧及林衍廷各出示1面紅牌，東方最終贏2比0，跨季聯賽不敗增至20場。