西超盃夢幻決賽　皇馬巴塞開大片

西超盃上演「夢幻決賽」皇家馬德里大戰巴塞隆拿，兩隊連續3屆決賽交鋒，比賽地點都係沙特阿拉伯，睇番過去2屆，雙方各捧1次盃，無獨有偶皆合演入球騷，預料今仗會繼續鬥攻。事實上，「皇巴」近5次正式賽事對賽，有4次總入球開4球或以上，一於追捧中位數3.5球嘅入球大。（周一凌晨3時開賽）

皇馬同巴塞隆拿堪稱球壇最經典宿敵，每次碰頭必毫不保留主攻爭勝，所以經常出現大比數交易，尤其西超盃傳統上屬於象徵性質，踢得比較開放，加上移帥沙特舉行後，增添表演元素，更加要盡量入波娛賓。以過去2屆西超盃決賽為例，2023年巴塞以3比1擊敗皇馬，「銀河艦隊」上屆則以4比1大炒對手，成功報仇，今仗碰頭應該會延伸互相搏拳局面。

論近況皇馬較為佔優，各項賽事5連勝，合共轟入17球，攻力相當強勁。值得一提，翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞踢埋今場後，未來兩場西甲就要停賽，更加可搏盡爭取入波，配合近期腳風甚順嘅祖迪比寧咸，射破巴塞大門機會相當高。

至於巴塞上場4強擊敗畢爾包，拉明耶馬養傷近1個月復出，立即射入1球，有番呢位17歲新星助陣，進攻明顯更銳利。另外兩位前鋒羅拔利雲度夫斯基及拉芬夏比洛尼射術精湛，「羅拔佬」今季西甲作客皇馬梅開二度，協助巴塞大勝4比0而回。皇馬防線不整，需要中場曹亞文尼客串中堅，並唔穩陣，巴塞要入波並唔難，入球大屬不二之選。

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