曼聯12碼淘汰阿仙奴　後備門神一戰成名！

周一(13日)凌晨英足盃第3圈「仙魔大戰」，戰情峰迴路轉，曼聯喺最後得10人應戰劣勢下，憑後備門神比恩迪亞兩度救出極刑，帶領「紅魔鬼」喺互射12碼淘汰阿仙奴。力爭衞冕嘅曼聯晉級第4圈後，將會主場迎戰由舊將雲尼斯達萊帶領嘅李斯特城。

今場改着全白波衫嘅阿仙奴控制戰局，加比爾馬天尼利18分鐘入波但食「詐胡」，之後更有加比爾捷西斯重傷被抬離場，半場互無紀錄。換邊後，下風曼聯反而先開紀錄，阿歷真度加拿祖乘對手解圍失誤快速突圍，傳中畀般奴費南迪斯射入。

阿仙奴之後攻得更肉緊，曼聯翼衞達洛治61分鐘飛鏟拎第2面黃牌被逐，主隊2分鐘後就由加比爾馬加希斯追平。劣勢嘅曼聯隨後捱打，靠比恩迪亞力挽狂瀾，70分鐘救出馬田奧迪加特嘅12碼，之後又兩度神救迪格蘭賴斯一頭一腳攻門，令比賽要互射12碼決勝。

比恩迪亞喺第2輪12碼，再次撲出夏維斯嘅射門，相反曼聯5個劊子手全部射入，曼聯最終喺互射12碼贏5比3晉級。土耳其門神比恩迪亞今場有6次關鍵撲救，而且更係自英足總有紀錄以來(13/14球季開始)，第1個喺法定時間同互射12碼都成功撲出12碼嘅英超門將。

曼聯領隊魯賓艾摩廉賽後表示：「足球員生命有佢嘅循環同時機，時間1個星期就會令人生出現轉變，之前對熱刺(英聯盃)大家都指住佢鬧，今場佢就成為英雄。比恩迪亞一直好努力，無論你踢1場定90場，能夠代表曼聯出賽就係幸運。」

英足盃第4圈抽籤出爐，曼聯將會喺主場迎戰雲尼斯達萊領軍嘅李斯特城，比恩迪亞好大機會可以繼續代替奧拿拿擔正。英足盃第4圈有唔少矚目戲碼，包括白禮頓對車路士、阿士東維拉對熱刺，利物浦就抽到靚籤，將會作客對低組別球隊普利茅夫。