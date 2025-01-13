安洗瑩再寫南韓紀錄　向追平桃田賢斗成就進發

世界羽壇「一姐」安洗瑩在超級1000系列的馬來西亞公開賽，以直落兩局21比17及21比7擊敗中國的王祉怡，成為南韓史上首位在此賽成功衞冕的女將，這位應屆巴黎奧運金牌得主賽後豪言，今年期望打破自己2023年締造的10冠紀錄，挑戰單季11冠的目標。

在巴黎奧運奪金後，安洗瑩與南韓羽協風波擾攘了一段時間，年終賽亦受到影響於4強止步；然而踏入2025年，這位22歲球后重新出發，並在本年首項賽事的馬來西亞公開賽盡顯氣勢，以不失一局的強勢下奪冠，為今年響頭炮。

連續兩年贏得這項世界羽聯超級1000賽事的安洗瑩，是賽事首位成功衞冕的南韓女生：「我都剛剛才知道這件事，我很高興，用勝利開啟新一季的感覺很爽。」

安洗瑩於2023年曾奪得8個巡迴賽冠軍，再加上世錦賽及亞運金牌，單季豪奪10冠創下了自己生涯的最高紀錄，但去年因傷患困擾亦減少了比賽，然而在新一年她亦有新願望，就是突然自己10冠成就，並向單季11冠的紀錄進發，試圖追平前日本名將桃田賢斗的單季最多紀錄。

至於男單決賽，中國的「世一」石宇奇以直落兩局21比8、21比15擊敗丹麥的安頓臣，繼上月的羽聯總決賽後，再贏這位對手奪冠。