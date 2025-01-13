捲土重來！趙心童以Q巡迴賽首名　成功重返職業

曾被奧蘇里雲高度讚揚的中國名將趙心童，成功透過Ｑ巡迴賽，捲土重來，獲得兩年的職業桌壇巡迴賽資格，將於2025/26賽季重新再戰職業球壇。

趙心童周日在Ｑ巡迴賽第六場比賽後，已確定獲得了歐洲排名第1。現年27歲的趙心童自去年9月禁賽結束後重返賽場，參加了5場Ｑ巡迴賽贏了4場；而在第6場的決賽中，他在先失一局的情況下連追4局，反勝對手，並獲得3000英鎊的最高獎金。

將可重獲職業球員身份的趙心童賽後坦言:「我很高興，因為我期待這一天已很久了。我知道重返巡迴賽會非常困難，我需要打得更好，因為Ｑ巡迴賽上的所有球員都非常出色。」趙心童是因為2023年捲入打假波醜聞而被世界桌球總會禁賽20個月。

「我已經很長時間沒有參加正式比賽，我真的很開心，為了參加巡迴賽，我需要獲勝並提升信心；我會盡全力贏得這個冠軍，現在已確保能參加下季巡迴賽，但我仍會全力以赴。」對於未來再戰職業球壇，這位前全英賽盟主稱:「我只想享受比賽，但如果我打得好，我知道可以在巡迴賽再次成為冠軍，我對自己有信心。」他過去在職業生涯，在21/22賽後先後贏過全英賽及德國大師賽冠軍，並被多位球星包括奧蘇里雲等點名稱讚，甚至譽為「最有機會贏世界冠軍的中國球手」。