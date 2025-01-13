巴塞5比2炒皇馬奪西超盃　三叉戟勁到暈！

周一(13日)凌晨西超盃決賽，巴塞隆拿再度揚威「國家打吡」，5比2大破皇家馬德里勇奪冠軍。巴塞「三叉戟」拉明耶馬、羅拔利雲度夫斯基同拉芬夏比洛尼今場貢獻4球，成為巴塞歷史第100冠嘅最大功臣！

近年「國家打吡」出現唔少驚人賽果，今場都唔例外，皇馬5分鐘就有基利安麥巴比個人表演，由中場線開始推到入禁區射入。不過巴塞企穩陣腳後，「三叉戟」進攻拳拳到肉，拉明耶馬22分鐘追平，羅拔利雲度夫斯基36分鐘射入12碼反先，3分鐘後拉芬夏都唔執輸頭槌頂成3比1，完半場前拉芬夏再助攻阿歷斯巴迪入波，帶住4比1優勢返更衣室。

換邊後3分鐘，拉芬夏又喺快速反擊得手贏到5比1。勝券在握嘅巴塞之後出意外，門將施捷斯尼56分鐘出迎踢跌麥巴比被逐，皇馬隨即由洛迪高高斯妙射罰球追番粒。10人應戰嘅巴塞最後穩陣守到完場，繼上年10月西甲作客4比0大炒皇馬後，再次取得大勝。

拉明耶馬賽後喺社交網分享「三叉戟」搭膊頭慶祝合照，被網民拎去同昔日美斯+尼馬+蘇亞雷斯嘅經典合照相比，巴塞隆拿官方亦貼出3大前鋒同獎盃合照，形容為「世界最佳三叉戟」！統計顯示，今次西超盃係巴塞史上第100個正式比賽冠軍，認真犀利！