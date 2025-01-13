哈利伯頓傷出冇有怕！溜馬終止騎士12連勝

溜馬周一（13日）作客NBA龍頭的騎士，儘管主力控衛賀利貝頓在第2節結束後傷退，眾將仍克服上半場13分落後，在下半場打出68：40大逆轉，最終以108：93勇挫對手。騎士擅長的外圍投射在今場命中率不到3成，低迷表現令13連勝美夢破碎，同時為今季第5場敗仗以及首場得分未能破百的比賽。

常規賽戰績暫錄33勝4負的騎士，排名全聯盟榜首，是日在主場迎上溜馬，當家球星米切爾（Donovan Mitchell）火力凶猛，上半場打完以53：40領先雙位數，加上對方主將賀利貝頓（Tyrese Haliburton）因左腿筋緊綳退下火線，已經算是可以「半場開香檳」。

不過於東岸排第5的溜馬未有言棄，憑大前鋒施亞卡姆（Pascal Siakam）和奧比托賓（Obi Toppin）率隊發起反擊攻勢，加上年輕球員馬科連（Bennedict Mathurin）單節轟入10分，在第3節多點開花打出37：18逆轉戰局，騎士於該節一度歷時長達8分鐘沒有取得分數。溜馬在決勝節繼續維持領先優勢，終場以108：93擊敗騎士，成功延續6連勝，同時終止對手12連勝。

溜馬5人得分上雙，後衛奈哈德（Andrew Nembhard）貢獻全隊最高的19分，施亞卡姆和端拿（Myles Turner）分別交出18分9籃板和15分10籃板，替補上陣的奧比托賓攻入12分。騎士的加蘭（Darius Garland）斬獲最高20分，米切爾有19分進賬，惟全隊外圍41次起手僅有11球命中，整體命中率亦不足4成，全隊更送出13次失誤，球隊連勝勇態急轉低迷。