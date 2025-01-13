澳網爆大冷！前亞軍西西帕斯出局：應該係報應

澳網開打即現爆冷戰果，2023年亞軍得主希臘名將西西帕斯，周一（13日）苦戰4盤後不敵20歲的美國小將米高遜，自2018年後再於墨爾本遭遇一輪遊，賽後坦言「我想是因果報應」。

世界排名12的西西帕斯以5比7、6比3、2比6、4比6落敗，亦令米高遜生涯首次在大滿貫上戰勝世界TOP20的球手，並即時在世界排名升新生涯的新高的41位。

過去於2023年曾打入澳網決賽的西西帕斯，並於2019、2021及2022年闖入4強，近六屆有五次躋身次圈，上一次在首圈出局已是2018年。他賽後表示:「這真是諷刺，我想嘗試深入澳網，我首先考慮不是雙打。」他於澳網開賽前退出了與哥哥出戰雙打賽事，他續稱:「我想是因果報應，今年比賽我未能按照自己希望的方式發揮出來，整個目的就是想節省一些能量。」

不過，今仗已不是米高遜首勝西西帕斯，在去年東京公開賽32強他也淘汰了這位希臘球星，在新生代年終賽闖入4強的米高遜賽後表示:「我試圖保持超級鎮靜，我知道這是一場硬仗，我超級高興能夠闖關。」根據數據統計，他打出46次致勝得分，並有8個Ace球。

至於走出禁藥陰霾的前世界「一姐」施華德，以女單2號種子身份出擊，輕鬆以直落兩盤6比3、6比4淘汰了捷克的施妮雅科娃，順利躋身次圈。