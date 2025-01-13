香港往海南帆船賽　「Fenice號」稱霸膺雙冠王

「Fenice號」以1天17小時55分45秒的成績完成全長390海浬的賽事。 (相片由香港遊艇會提供)

「香港往海南帆船賽」於上周六(11日)圓滿落幕，4艘參賽帆船在強風中抵達在海南三亞市，最終「Fenice號」以1天17小時55分45秒的成績完成全長390海浬的賽事，包辦「衝線冠軍」及「IRC全場總冠軍」，榮膺雙冠王。

受到強烈冬季季候風影響，華南沿岸吹起5至6級東北風，「Fenice號」、「Ocean’s Five號」及「Zoe號」採取靠近恆向線航行的策略，只有「三亞號」偏向恆向線以南路線，盡量離岸航行，務求藉更大風力及海浪推動增加航速。

「Fenice號」雖然首次參加離岸賽，不過船長Fabio Brunazzi和領航員Philippe Grelon都擁有豐富離岸航行經驗，帶領「Fenice號」在理想航行條件下高速航行，即使其中一張球型帆損毀，仍然可以順風順浪高速航行。最後「Fenice號」在香港時間周六早上5時15分抵達三亞，完成賽事；第2名為「三亞號」，該船隊於香港時間周六早上9時45分抵達母港三亞，以1天22小時25分8秒完賽。

至於第3及4名船隊由「Ocean’s Five號」和「Zoe號」獲得，兩隊衝線時間分別為香港時間周六下午12時18分，以及下午4時51分。