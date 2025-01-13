保齡世界盃明日移師伊館上演　羅絲蘭爭做雙冠天后

已奪個人賽冠軍的羅絲蘭，希望可以馬來西亞隊友贏得隊際冠軍。（鄧文滔攝）

在啟德體育園Top Bowl保齡球館上演的「2025 IBF保齡球世界盃」，男、女子隊際賽4強誕生，剛贏得女子個人賽冠軍的羅絲蘭率馬來西亞隊勇闖準決賽，明日（14日）移師灣仔伊館爭逐，力爭成為「雙冠天后」。

經過連場激戰後，擁有新鮮出爐女子個人賽冠軍羅絲蘭的馬來西亞隊，今日在女子隊際賽8強戰，以3比1擊敗歐洲勁旅瑞典，肯定有牌落袋，將與3比2力挫德國的澳門爭逐決賽席位，另一支亞洲勁旅新加坡則與菲律賓爭逐激烈，最終以3比2險勝，將惡鬥淘汰了中國的美國隊爭逐，試圖爭取在決賽上演「亞洲打吡」。

至於男子隊際賽方面，將成為美洲與亞洲之爭，強勁的美國以直落3比0擊敗年輕的秘魯隊，躋身4強，將迎戰波多黎各，而科威特則同樣以3比0贏新加坡，將於4強惡鬥馬來西亞。

「2025 IBF保齡球世界盃」的準決賽及決賽將於周二（14日）移師到可容3500名觀眾的灣仔伊館上演，大會在場館內特設兩條保齡球賽道,讓球手作較量，比賽氣氛更濃烈。